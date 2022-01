Blue Sky Theory: Veröffentlichungsdatum von „We Are The Sky“ und Coverartwork bekannt gegeben

Bereits vor einiger Zeit wurde das Releasedatum der neuen Blue Sky Theory Platte We Are The Sky bekannt gegeben. Das Album erscheint am 22.02.2022 (mehr Zweien gehen dieses Jahr nicht) und wurde in den Chamäleon Studios (u.a. Lord Of The Lost) in Hamburg eingespielt. Die fette Produktion übernahm Bengt Jaeschke und das überaus ansprechende Coverartwork wurde von Tim Eckhorst gestaltet. Damit bringen Patrick Timmermann, Ben Schön, Daniel Pajak, Eike Behrens und Fabian Korbjun ihr bereits zweites Full Length Album (wieder fast alles in Eigenregie hergestellt) auf den Markt.

Sehr zu meiner Freude durfte ich vor Kurzem für unser Magazin Time For Metal exklusiv eine ausführliche Pre-Listening-Session mit Daniel, einem der Gitarristen der Band, durchführen. Dabei gab es Hintergrundinformationen, Einblicke in den Aufnahmeprozess und natürlich wichtige Infos und Erläuterungen. Er beantwortete geduldig alle Fragen und gab ausführliche Auskunft zu jedem einzelnen Track. Das Ergebnis des Pre-Listenings wird hier an dieser Stelle am Freitag zu lesen sein. Nur so viel sei gesagt, es wird spannend und interessant. Daniel zeichnet neben seiner Tätigkeit als Rhythmusgitarrist auch verantwortlich für die Blue Sky Theory Videos, die er professionell selbst entwirft, gestaltet, produziert und schneidet. Einen Eindruck davon gibt’s weiter unten.

Bis zum Freitag könnt ihr noch mal das Review zur ersten Platte Cassandra hier nachlesen und auch ein ausführliches älteres Interview (hier) von den Bremer Hoffnungsträgern sei allen ans Herz gelegt. Dazu gibt’s dann noch mal das oben erwähnte aktuelle Video von der Band, das die Professionalität der Aufnahme, die bemerkenswerte Songqualität und Spielfreude der Fünf zeigt. Man darf gespannt auf die neue Platte sein.