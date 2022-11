Broilers – Puro Amor Live Tracks

Artist: Broilers

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland

Album: Puro Amor Live Tracks

Spiellänge: 127:07 Minuten

Genre: Punk

Release: 25.11.2022

Label: Skull & Palms Recordings

Link: www.broilers.de

Bandmitglieder:

Gesang/Gitarre – Sammy Amara

Gitarre – Ronald Hübner

Bass – Ines Maybaum

Schlagzeug – Andreas Brügge

Keyboard – Christian Kubczak

Tracklist:

Preludio Vanitas Zurück Zum Beton Gib Das Schiff Nicht Auf! Meine Familie Tanzt Du Noch Einmal Mit Mir Paul Der Hooligan Schwer Verliebter Hooligan Wo Es Hingeht Die Beste Aller Zeiten Diktatur Der Lerchen Harter Weg (Go!) Bitteres Manifest Held In Unserer Mitte Da Bricht Das Herz Trink Mich Doch Schön Ihr Da Oben An Allen Anderen Tagen Nicht Nach Hause Kommen / Zurück Zu Mir Lofi In 80 Tagen Um Die Welt Wie Weit Wir Gehen Alles Wird Wieder OK! 33 RPM Ist Da Jemand Ruby Light & Dark Alice Und Sarah Nur Nach Vorne Gehen Nicht Alles Endet Irgendwann Meine Sache Blume

Puro Amor Live Tapes beginnt mit Preludio Vanitas und ich habe das Gefühl, ich sitze mit den Broilers im Backstage und feier den gelungenen Festivalsommer. Es ist nah und persönlich und nur mit Gitarre begleitet irgendwie schräg, aber schön. Dann werden der Gesang des Publikums und weitere Instrumente zugeschaltet und ich bin mitten im Getümmel – Zurück Zum Beton knallt los. Und es wird direkt klargemacht, dass die Broilers live einfach megastark sind. So folgen kraftvoll Gib Das Schiff Nicht Auf und Meine Familie. Der Fangesang macht mir eine Gänsehaut nach der anderen. Als Nächstes ist Tanzt Du Noch Einmal Mit Mir dran und das ist grad eins meiner Lieblingsstücke. Ich werde absolut abgeholt, ja genau SO muss das. Das Album trägt ganze 30 Songs im Gepäck und ich bin von Anfang an begeistert, wie gut die Stücke ineinandergreifen, aber auch, wie sehr das Gefühl von Festival aus den Boxen ballert. Jeden Song muss ich hier wohl nicht erklären, es sind einfach so viele Knaller der letzten Jahre auf diesem Werk. Es erschien am gestrigen 25.11.2022 auf CD, als Download, im Stream und als auf 12.000 Exemplare limitierte Vinyl-Edition. Im Pressetext steht, dass die Broilers einem für jede Lebenssituation mit einem Song zur Seite stehen können. Dies ist eine Erfahrung, die ich selbst einige Male gemacht habe. Da Bricht Das Herz ist einer dieser Songs, die ich sehr schätze und der mich vorangetrieben hat, niemals aufzugeben. Diesem nachdenklichen Stück folgt Trink Mich Doch Schön. Ich muss immer grinsen bei dem eigentlich genaugenommen traurigen Text, und die Art, wie Sami Amara ihn live performt, zeigt mir, dass ich das Augenzwinkern zwischen den Zeilen richtig interpretiert hab. Nun wird es wirklich etwas schwermütig, es folgt ein Block aus Ihr Da Oben, An Allen Anderen Tagen Nicht und Nach Hause Kommen/Zurück Zu Mir. Hier gibt es nicht viel an Worten von der Bühne. Das ist auch nicht nötig, denn diese Songs sagen alles zum Thema Trauer und Verlust aus. Mit Lofi gelingt der Band dann der Umbruch zurück aus der Melancholie. Insgesamt wird es songmäßig trotzdem etwas ruhiger. Das tut meinem Wohlgefühl aber keinen Abbruch. Alles Wird Wieder Ok! und Alice Und Sarah gefallen mir textlich immer noch megagut und bei Meine Sache ist auch die Gänsehaut zurück. Blume schließt diesen Liveknaller dann rund ab und lässt mich glücklich zurück.