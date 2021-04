Bruce Dickinson: der Iron Maiden-Frontmann kündigt die Spoken Word-Tour „An Evening With Bruce Dickinson – Featuring Q&A“ für UK an

Live Nation kündigt einen ganz besonderen „Evening With“-Auftritt von Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson auf seiner allerersten UK-Spoken-Word-Tour in diesem Sommer an. Die Termine sind wie folgt:

August 2021

Brighton Theatre Royal – August 1st

Salford The Lowry – August 4th

Bradford St George’s Hall – August 5th

Nottingham Theatre Royal – August 8th

Birmingham The Alexandra – August 9th

London O2 Shepherd’s Bush Empire – August 10th

Tickets gehen am Donnerstag, 29.04.2021, 10:00 Uhr, via ticketmaster.co.uk in den Verkauf.

Bruce Dickinson gilt als einer der berühmtesten Musiker der Welt. Neben den jahrzehntelangen Auftritten mit seiner überlebensgroßen Persönlichkeit bei Iron Maiden, hat Bruce auch abseits der Bühne ein außergewöhnliches Leben geführt. Er ist ein wahres Multitalent: Pilot und Flugkapitän, Luftfahrtunternehmer, Bierbrauer, Motivationsredner, Drehbuchautor, zweifacher Romanautor und Sunday Times-Bestsellerautor, Radiomoderator, Fernsehschauspieler, Sportkommentator und internationaler Fechter – um nur einige zu nennen.

Es gibt also viel zu lachen, während des ganzen Abends voller faszinierender Geschichten und tollkühner Heldentaten, die alle von Bruce mit seinem charakteristischen ansteckenden Enthusiasmus und Witz vorgetragen werden.

Aufgeteilt in zwei Teile, wirft Bruce im ersten Teil der Show einen humorvollen und oft satirischen Blick auf die Welt aus seiner ganz persönlichen Perspektive. Er gewährt dem Publikum private Einblicke in seinen Antrieb und seinen Ehrgeiz, gespickt mit vielen Maiden-Anekdoten und unzähligen anderen Erfahrungen, die nicht nur die schwindelerregenden Höhen, sondern auch die extremen Tiefen umfassen, die er aus erster Hand in seinem unnachahmlichen, anarchischen Stil erzählt, unterbrochen von Fotos, Videos und manchmal sogar mit einem A-capella-Gesang, um einen Punkt zu illustrieren.

Der letzte Teil des Abends ist einer Fragerunde gewidmet, in der Ihr Fragen zu jedem beliebigen Thema stellen könnt. Die Antworten von Bruce werden komplett improvisiert sein – je ausgefallener die Frage, desto interessanter und fesselnder wird die Antwort sein!

Verpasst nicht diese einmalige Gelegenheit, einen Abend mit einer der fesselndsten Ikonen der Welt in einer intimen Umgebung zu verbringen. Bruce Dickinson bringt seine „Evening With“-Show zum allerersten Mal nach Großbritannien, wo Ihr garantiert einen höchst unterhaltsamen und angenehmen Abend erleben werdet und vielleicht sogar inspiriert nach Hause geht, etwas Neues auszuprobieren.