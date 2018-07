Burning Q Festival: am 27. und 28. Juli 2018 zum 8. Mal in Freißenbüttel

Am 27. und 28. Juli 2018 fndet in Freißenbüttel (OHZ) das 8. Burning Q Festival statt und bietet euch zwei Tage Camping & Festival mit 19 Bands auf 2 Bühnen, Meet and Greet, Aftershowparty, Feuershow und vieles mehr.

Die folgenden Bands werden dabei sein: Dust Bolt, Words of Farewell, Décembre Noir, Weckörhead, Stallion, Damnation Defaced, Pripjat, I’ll Be Damned, Thulcandra, Overruled, All Will Know, We Are Riot, Fabulous Desaster, Fateful Finality, Clear Sky, Nailstorm, Skaldenmet, Bulldriver, 7eptime, Jamey Rottencorpse and The Rising Dead

Für 29 € im VVK könnt ihr euch auf dem Festivalgelände am Sportplatz, Heimelberg 15, 27711 Freißenbüttel ein geiles Wochenende machen.

Burning Q-eTickets gibts unter: Ticketticker

Weitere Infos findet ihr auf der Website https://www.burningq.de/ und https://www.facebook.com/BurningQProject/

Das Burning Q ist ein wunderbares kleines Festival nördlich von Bremen und wird jedes Jahr ehrenamtlich von einem Verein aus der Liebe zur Musik organisiert.

