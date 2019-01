Dieses weltweit einzigartige Rock’n’Roll Musical ist eine Symbiose aus Mexican Wrestling, energiegeladenem Rock’n’Roll Sound, Striptease und Comedy.

Die Haudegen der Trash Wrestling League G.T.W.A. (Galactic Trash Wrestling Alliance) führen ein Spektakel der Extraklasse durch. Das Spezielle: Es werden Kampfchoreographien Monate vor der Tour gestaltet, worauf die Band dann Instrumentalstücke komponiert, die zur Choreographie passen und somit die Dynamik und den visuellen Part der Show akustisch unterstützt. Die Kämpfe unterscheiden sich stark zu üblichen Wrestling-Shows, durch den Hang zu übertriebenen Stories, faszinierenden Kostümen, einer trashigen Darbietung und der passenden Live-Musik. Unterstützt durch scharfe Stripperinnen, die neben ihren Tanzeinlagen auch gerne mal ein paar Flaschen Wodka einbauen und die erste Ringreihe abfüllt, entsteht ein Feuerwerk der Emotionen. Mastermind Carlos Martinez schreibt für jede Tour eine neue Story. In diesem Jahr erzählt die verrückte Show ein weiteres Mal eine historische Legende in ihrem ganz eigenen Stil, die sich über vier Akte in den nächsten vier Jahren entwickelt. Die Geschichte des König Salomon und The Lesser Key, die sich dann im Set Design und in den Fightcards, sowie Kostümierungen widerspiegelt. So bekommt der Besucher jedes Jahr eine bekannte Show im neuen Gewand präsentiert. Sehr viel Witz, Style, Sex, Gewalt und Rock‘n‘Roll wird geliefert. Seid auf alles vorbereitet!! Diese Show kennt keine Grenzen.

Seit der Gründung des Rock’n’Roll Wrestling Bash 2003 ist die Show jährlich auf Europa-Tour und begeistert von Jahr zu Jahr mehr Fans und ist jetzt schon Kult. Im März 2016 war The Rock’n’Roll Wrestling Bash Headliner im geschichtsträchtigen The Regent Theater in Downtown Los Angeles zu Gast.

Am 31.03.2016 gab es in Zusammenarbeit mit Gary Holt von der legendären Metal Band Slayer das U.S. Debüt für den Rock’n’Roll Wrestling Bash, gefolgt von einer kompletten USA Tournee.

Die Kölner Show begeistert nun weltweit! Ausverkaufte Hallen sind absolut keine Seltenheit mehr, daher schnell Tickets auf www.gtwa.de oder http://www.eventim.de bestellen.

Eine atemberaubende Bühnenperformance à la Alice Cooper kombiniert mit dem Witz eines Nacho Libre und der Brutalität des MTV Celebrity Deathmach! The Rock’n’Roll Wrestling Bash: interaktiv, facettenreich, szeneübergreifend, authentisch und komplett irre!!

TRAILER: https://vimeo.com/275114387

Tourdates:

11.01.2019 (DEU) Berlin, Festsaal Kreuzberg

12.01.2019 (DEU) Hamburg, Gruenspan

18.01.2019 (DEU) Dortmund, FZW

08.02.2019 (DEU) Osnabrück, Rosenhof



