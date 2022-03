Chaosbay – Boxes

Die deutsche Band Chaosbay hat im Januar ihre fünf neuen Nummern unter dem Titel Boxes auf die Hörerschaft losgelassen. Vielseitig drehen sie den Regler schnell auf, was dann aus den Boxen dringt, ist ein moderner Sound, der Einflüsse des Metalcore aufgreift, kopfüber in den Alternative Metal springt und sich dem rockigen Gegenspieler nicht abgeneigt zeigt. Radiotaugliche Cleanpassagen werden von derben Shouts förmlich von der Platte gewischt. Krachende Beats schmeißen Kuschelrockstimmungen über Bord. Das Zepter erst einmal übernommen, gibt der böse schizophrene Bruder nur ungern wieder an sein liebes Ich zurück. Dafür nutzen die Musiker tatsächlich gerne die Songwechsel, um erst einmal gemächlich in die Tracks zu starten und dann im Anschluss die berüchtigte Brechstange herauszuholen. Die Regel bestätigt wie bei allem anderen natürlich die Ausnahme, wie bei Lonely People. Deep Beats und hohe Klänge ergeben einen frischen Wind, den Chaosbay zwingend nutzen wollen, um möglichst viele Ohren zu treffen. Der Wunsch ist verständlich und hoffentlich ermöglicht die langsam endende Endzeitstimmung in der nächsten Zeit auch für die Deutschen mehr Möglichkeiten, ihren Stoff live zu zelebrieren. Wie blutjunge Anfänger agieren die vier Musiker auf ihrer EP jedenfalls nicht und haben hörbar klare Ziele vor Augen. Verstrickt lassen sie neben den alternativen Handschriften auch feine Experimente zu, um ihren eigenen Weg im Genredschungel zu finden. Das Konzept lebt von der puren Energie, die im richtigen Moment abfällt und an Eigendynamik zunimmt. Ein Höhepunkt ist ganz klar Ivory Tower, den man als Anspieltipp ohne Probleme anbieten kann. Ähnliches verhält sich in den gut 20 Minuten wie eine kleine bunte Wundertüte, Selbiges suggeriert auch das Artwork, welches sich wärmend über die fünf Nummern legt. Prog, Djent, Core und Pop – alles das vereinen die Berliner um den Sänger Jan Listing, der zudem mit Alexander Langner den Gitarrensound zementiert. Ein paar kleine Haare kann man in der Suppe finden, grundsätzlich sind Chaosbay in ihrem Schaffen auf einem guten Weg. Hört selber mal fix in Boxes rein, die EP steht auch auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Chaosbay – Boxes in unserem Time For Metal Release-Kalender.