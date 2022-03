Annicke Shireen: veröffentlicht ihre neue EP „Demonette“

“You’ve played your games and you are the winner, so kill me now while I’m still prey”

Die niederländische Sängerin und Künstlerin Annicke Shireen (Shireen, Heilung) hat am 18. März ihre neue Solo-EP Demonette veröffentlicht. Zuvor wurden zwei Songs als Singles veröffentlicht: Undo (mit Musikvideo) und Prey.

Demonette ist Annickes zweite Solo-EP, an der sie mit dem niederländischen Schlagzeuger und Produzenten Koen Herfst (Vandenberg, Voodoo Chambers) zusammengearbeitet hat. Ihr Soloprojekt ist für sie die Chance ihren persönlichen musikalischen Spielplatz zu erforschen und sich auszuprobieren. Entsprechend persönlich und intim sind die Songs geworden. Dies war nur mit einem besonderen Partner möglich, bei dem Annicke keine Zugeständnisse machen musste.

Die Zusammenarbeit mit Koen beschreibt die Sängerin als äußerst unkompliziert: „Wir passen sowohl menschlich als auch kreativ sehr gut zusammen. Koen ist sehr vielseitig und arbeitet intuitiv. Die Kommunikation war wirklich einfach, ich musste ihm nur einen kleinen Hinweis geben und er wusste, was ich denke oder wollte.“



Demonette bringt schwere Riffs, engelsgleichen Gesang, dunkle Texte und Themen und eine insgesamt „doomige“ Atmosphäre.



Hauptcover für die EP ist die Figur die im Song Insatiable, dem dritten und letzten Song auf dieser EP, beschrieben wird. Das Outfit wurde von Annicke entworfen und hergestellt. Die Bodyart stammt von der Tätowiererin Bianca van der Hulst.



Insatiable dreht sich um Lust, Eindämmung, toxische Bedürfnisse und die Befreiung von allem.



Save-it Link: https://save-it.cc/foxy-records/demonette

Annicke Shireen spricht über den Song und den Schaffensprozess der EP:

