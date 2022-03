Imperial Age: verlassen Russland und protestieren gegen den Krieg

Nachdem sie gegen die Invasion der Ukraine protestiert haben und vier von sechs Bandmitgliedern Russland verließen (Aor und Jane in die Türkei, Anna und Paul nach Montenegro), veröffentlichen Imperial Age The Way is The Aim – die erste Single und das Musikvideo vom kommende Album New World, für das die weltweiten Fans der Band während des Crowdfundings im Juli / August 2021 mehr als 65.000 US-Dollar zugesagt haben.



Die Band schreibt:

„Es ist mehr als vier Jahre her, seit wir neue Musik veröffentlicht haben. Seitdem ist viel mit uns und der Welt passiert, aber endlich sind wir bereit, mit der Unterstützung unserer phänomenalen Fans unsere „New World“ zu entfesseln. Die erste Single und das Musikvideo heißen The Way is the Aim und führen das Hauptthema des Albums an: Freiheit! Freiheit, seinen eigenen Weg in der Welt zu finden und zu gehen. Freiheit, eigene Gedanken zu denken. Freiheit von allem und jedem. Freiheit zum Entdecken und Lernen. Freiheit, ein friedliches und sinnvolles Leben zu führen. Wir alle haben die Wahl: Folgt Eurem eigenen Weg, oder folgt dem eines anderen. Ersteres bringt Positivität und Freude und lädt Dich mit Energie auf. Die zweite Variante bringt Negativität und Müdigkeit und erschöpft Dich. Folge Deinem eigenen Weg, finde Deinen eigenen Zweck. Hör auf dein Herz. Filter den Lärm heraus, sieh durch den Nebel der Negativität und denken immer daran: Du bist das Licht in der Dunkelheit! Und vergiss nicht, unterwegs an den Blumen zu riechen: denn nach diesem einen kommt immer ein weiteres Ziel. Es gibt immer einen größeren Fisch. Der Weg selbst ist das Ziel! – ‚The Way Is The Aim‘!“



Hier könnt Ihr den Song streamen: https://link.imperial-age.com/the-way