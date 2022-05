Imperial Age: veröffentlichen neue Single „Legend Of The Free“ am 27.05.

Die neue Single Legend Of The Free wird auf allen digitalen Plattformen sowie auch auf CD am 27. Mai erscheinen. Sie ist die zweite offizielle Single vom kommenden Album New World und erscheint zusammen mit einem brandneuen Musikvideo, das ebenfalls am 27. Mai released wird.

Legend Of The Free ist einer der Eckpfeiler des New World-Albums: eine nie irrelevante Parabel über Freiheit und das Ausbrechen aus Gefangenschaft. Oder existieren diese Dinge etwa nur in den Legenden?

Die CD-Version hat vier Tracks, während die digitale Variante nur aus einem Track bestehen wird:

Tracklist (Digital):

1. Legend Of The Free

Tracklist (CD):

1. Legend Of The Free

2. Legend Of The Free (symphonic)

3. Legend Of The Free (live)

4. Legend Of The Free (instrumental)

Und da der EU-Shop sich inzwischen nicht mehr in Russland, sondern in Italien befindet, macht sich das Ganze auch auf die Portokosten und die Zustellungsdauer bemerkbar. Drei neue Shirt- und Hoodie-Designs und ein Bundle über drei Dinge (inkl. CD) mit 20% Rabatt gibt es nämlich noch dazu.

Und hier geht’s zur neuen Single: https://distrokid.com/hyperfollow/imperialage/legend-of-the-free

Nach zwei Jahren des Schiebens und Verschiebens sind Imperial Age froh, endlich wieder auf die Bühnen Europas steigen zu dürfen! Im September geht es nach Westeuropa, um das neue Album New World zu promoten.

Die Band bekommt dabei Unterstützung von Elephants In Paradise, Sick N‘ Beautiful, Circle Of Witches, Dead Venus und Dying Phoenix, in unterschiedlicher Konstellation je nach Show.

01/09 – Weinheim (DE) – Café Central *

02/09 – Paris (FR) – Le Petit Bain *

03/09 – Montpellier (FR) – Secret Place *

04/09 – Lyon (FR) – Rock’n’Eat *

06/09 – Barcelona (ES) – Sala Boveda *

07/09 – Madrid (ES) – Sala Rockville *

08/09 – Lisbon (PT) – RCA Club *

09/09 – Porto (PT) – Hard Club *

10/09 – Bilbao (ES) – Stage Live *

11/09 – Toulouse (FR) – L’usine À Musique *

13/09 – München (DE) – Backstage **

14/09 – Düsseldorf (DE) – Pitcher **

15/09 – Ubach Palenberg (DE) – Rockfabrik **

16/09 – Arnhem (NL) – Willemeen **

17/09 – Wetzikon-Zurich (CH) – Hall of Fame **

18/09 – Mantova (IT) – Arci Tom ***

20/09 – Bree (BE) – Ragnarok ***

21/09 – Siegburg (DE) – Kubana ***

23/09 – Rotterdam (NL) – Baroeg ***

* Elephants In Paradise + Sick N‘ Beautiful + Beneath My Sins

** Elephants In Paradise + Circle Of Witches + Dead Venus

*** Elephants In Paradise + Circle Of Witches + Dying Phoenix

Alle Tickets, die bereits vorher für ausgefallene Shows gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Die UK-Tour wird ebenfalls im September/Oktober 2022 stattfinden und noch einmal separat bekanntgegeben.

Und hier geht’s zu den Tickets: www.imperial-age.com/tour