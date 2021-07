Imperial Age: enthüllen Albumcover, starten Crowdfunding-Kampagne, veröffentlichen Demo-Track

Heute, am 15. Juli, geht die Crowdfunding-Kampagne der russischen Symphonic-Metal-Band Imperial Age zur Veröffentlichung ihres dritten Albums New World offiziell live. Das Erscheinungsdatum des Albums ist auf Dezember 2021 festgelegt.

Das Video zur Kampagne enthält einen neuen Demo-Track – The Call Of The Towers. New World ist der Nachfolger von Imperial Ages 2018er Album The Legacy Of Atlantis und enthält 12 Songs (einer davon – das erwähnte The Call Of The Towers – ist 20 Minuten lang!). Das Cover wurde von Jan Yrlynd von Darkgrove unter strengen Anweisungen der Bandleader Aor und Jane gemalt und ist zudem ein verschlüsselter Text, der in der gleichen metaphorischen Sprache wie die Tarotkarten geschrieben ist.

Unterstützt die Kickstarter-Kampagne hier: https://kickstarter.imperial-age.com

www.imperial-age.com

www.facebook.com/imperialageofficial