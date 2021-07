Cryptic Shift: unterschreiben weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records geben bekannt, Cryptic Shift weltweit unter Vertrag genommen zu haben.

Gegründet von Xander Bradley und Ryan Sheperson, John Riley und Joss Farrington kamen kurze Zeit später hinzu, sind Cryptic Shift zu einer stetig wachsenden Kraft der nächsten Generation extremer Musik gereift. Die 2016er EP Beyond The Celestial Realms und die 2017er Single Cosmic Dreams haben die Vorfreude auf das Debütalbum von Cryptic Shift aufgebaut und so erschien 2020 Visitations From Enceladus – eine der von der Kritik am höchsten gelobten Debütveröffentlichungen der letzten zehn Jahre.

Visitations From Enceladus präsentiert Cryptic Shifts einzigartige Interpretation von progressivem und technischem Death/Thrash Metal und Sci-Fi Themen und führt den Hörer musikalisch und konzeptionell über die Grenzen des Planeten Erde hinaus – die erste Episode des vielleicht größten musikalischen Sci-Fi Abenteuers aller Zeiten…

Jetzt, nachdem sie bei Metal Blade Records unterschrieben haben, arbeiten Cryptic Shift daran, auf ihrem zuvor etablierten, phänomenalen Die-Mensional Astrodeath aufzubauen und an die Themen und Konzepte ihres Debütalbums Visitations From Enceladus anzuknüpfen.

Cryptic Shift kommentieren die Zusammenarbeit wie Folgt: „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir bei keinem Geringeren als Metal Blade Records unterschrieben haben. Wir können es kaum erwarten, unseren Astrodeath zusammen mit einem der größten Plattenlabels des Planeten Erde weiterzuentwickeln und unseren kosmischen Kreuzzug durch die Hemisphären fortzusetzen. Das Schreiben für den konzeptionellen Nachfolger von Visitations From Enceladus hat begonnen, und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weltweit aufzutreten!“

Weitere Neuigkeiten in Kürze – die Saga geht weiter!

In der Zwischenzeit können die Fans die ersten Auftritte von Visitations From Enceladus – in voller Länge! – auf Cryptic Shifts Return To Earth 2021 UK Headlinertour im September erleben. Nachstehend alle Termine!

Cryptic Shift Return To Earth 2021 Tourdaten

Sept. 4th – Manchester, UK – AATMA

Sept. 5th – York, UK – Fulford Arms

Sept. 6th – Cardiff, UK – Fuel

Sept. 7th – Derby, UK – The Hairy Dog

Sept. 8th – Newcastle, UK – Trillians

Sept. 9th – Edinburgh, UK – Opium

Sept. 10th – Leeds, UK – BOOM

Sept. 11th – London, UK – Nambucca

Sept. 12th – Nottingham, UK – The Angel

Cryptic Shift Line-Up:

Xander Bradley – Vocals & Guitars

Joss Farrington – Guitars

Ryan Sheperson – Drums

John Riley – Bass

Cryptic Shift online:

https://www.facebook.com/crypticshift

https://www.instagram.com/crypticshift.ufo