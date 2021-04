Imperial Age: präsentieren ihre Version von Powerwolfs ‚Demons Are A Girl’s Best Friends‘

Imperial Age sagen dazu: „Liebe Freunde! Unser neuer Überraschungstrack ist ein Powerwolf-Cover, das von Jane Odintsova eingesungen wurde! Ihr könnt das Video jetzt auf YouTube sehen und den Titel auf allen digitalen Plattformen streamen!“

Jane über den neuen Track: „Die Idee für den Song und das Video kam spontan, wir hatten nichts übermäßig Ernsthaftes vor. Ich trainierte mit meinem Gesangstrainer einen neuen Stil und wir beschlossen, diesen Song zu üben. Und dann dachten wir: Ok, während wir an unserem neuen Album New World arbeiten – warum nicht ein bisschen Spaß haben und dabei etwas Ungewöhnliches veröffentlichen? Also haben wir den Song aufgenommen und ein unterhaltsames Musikvideo gemacht, nur zum Spaß! Wir sind seit Jahren Fans von Powerwolf. Seitdem sie so groß sind wie wir und an denselben Orten spielen, freuen wir uns auch, auf diese Weise unsere Bewunderung für ihre Musik und ihre visuelle Präsentation zum Ausdruck zu bringen.“

Hören: https://imperial-age.ffm.to/DemonsAreAGirlsBestFriend

Imperial Age

Demons Are A Girl’s Best Friends

Quelle: Gordeon Music