Gojira: Neue Single „Into The Storm“

Die zweifach für den Grammy® nominierte Band Gojira hat den neuen Track Into The Storm veröffentlicht. Es ist bereits der vierte Song aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Fortitude, das am 30. April über Roadrunner Records veröffentlicht wird. Into The Storm ist ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird von einem visuellen Stream begleitet, der jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band zu sehen ist.

Sänger und Gitarrist Joe Duplantier erklärt zu Into The Storm: „Dieser Song ist durchdrungen von dem Konzept des zivilen Ungehorsams. Darüber mit unserer tiefsten Überzeugung für die Werte, die uns am Herzen liegen, einzustehen und entsprechend zu handeln. Die einzig mögliche Revolution ist die, die aus uns selbst heraus erblüht. Veränderung wird von Individuen kommen. Gesetze sind dazu da, gebogen und geformt zu werden, um unseren Bedürfnissen zu entsprechen. GESETZE WERDEN FOLGEN!“

Into The Storm folgt auf die aktuelle Single Amazonia, die sich mit der Krise im Amazonasgebiet und seinen indigenen Völkern auseinandersetzt. Sänger/Gitarrist Joe Duplantier beschäftigt sich intensiv mit dem bedrohten Regenwald und kommt zu dem Schluss: „Das größte Wunde der Erde steht in Flammen.“

Zusammen mit Amazonia startete die Band eine Spendenaktion zugunsten der unabhängigen Organisation The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), die sich für die ökologischen und kulturellen Rechte der indigenen Stämme im Amazonasgebiet einsetzt, die immens gelitten haben – diese sind Opfer von Landverlust, Zwangsarbeit und Armut. „Wir wollen nicht einfach nur einen Song mit dem Titel Amazonia veröffentlichen – wir wollen etwas darüber hinaus tun“, erklärt Duplantier. „Wir fühlen uns als Künstler in der Verantwortung, den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, aktiv zu werden.“

In Zusammenarbeit mit der auf soziale Zwecke ausgerichteten digitalen Plattform Propeller kuratieren Gojira eine einmonatige Kampagne bestehend aus Auktionen einzigartiger Einzelstücke aus dem Fundus von Gojira und befreundeter Bands sowie einer Verlosung, bei der Fans spenden können, um die Chance zu haben, eine handgefertigte Joe Duplantier-Gitarre zu gewinnen. Jede Woche kommen neue Erinnerungsstücke zur Auktion hinzu, darunter eine Snare Drum von Abe Cunningham von den Deftones, die bei den Aufnahmen zum Debütalbum Adrenaline verwendet wurde, ein Gemälde von Jay Weinberg von Slipknot, ein signierter Bass von Justin Chancellor von Tool, ein signiertes Buch von Kirk Hammett von Metallica und vieles mehr. Hier kann man die aktuellen Gebote einsehen. Darüber hinaus haben Gojira auch einen Kunstdruck in limitierter Auflage zu Gunsten der APIB herausgebracht, der hier erhältlich ist.

