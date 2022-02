Imperial Age: kündigen neues Album „New World“ für den 05.08. an

„Die Welt hat sich verändert. Ich sehe es im Wasser. Ich fühle es in der Erde. Ich rieche es in der Luft.“ – J.R.R. Tolkien

„Vier Jahre sind seit der Veröffentlichung unseres Albums The Legacy Of Atlantis vergangen, ein Konzeptalbum und eine Metal-Oper über Atlantis – die uralte Hochkultur – und Magie – das Erbe dieser Zivilisation. Seitdem hat sich vieles in uns selbst und in der Welt um uns herum verändert, was sich auch in der neuen Musik widerspiegelt. Während es musikalisch und textlich auf dem Fundament seines Vorgängers aufbaut, ist New World schneller, heavier und konzentriert sich auf Konzepte wie Entwicklung, Evolution, Freiheit, Forschung und Wissen. Wenn The Legacy Of Atlantis das Element Wasser war, ist New World das Element Luft. Das Cover-Artwork ist wieder einmal symbolisch (in derselben Sprache wie die Symbole in Tarot-Decks) und enthält eine Chiffre, die sich eng an die Texte anlehnt. Kannst du es entschlüsseln? Obwohl New World schneller und härter als das vorherige Album ist, behält es alle charakteristischen Merkmale des Imperial-Age-Symphonic-Metal-Stils bei: druckvolle Gitarren und Schlagzeug, Symphonieorchester (dies ist das erste Mal, dass wir bei allen Songs tatsächlich Orchesterinstrumente live aufgenommen haben), Chöre, tolle Hooks und drei Leadsänger:innen: Aor, Jane und Kiara.

New World enthält sieben reguläre Tracks und eine gewaltige 18-minütige Metal-Symphonie namens Call Of The Towers, die sich stilistisch etwas von den anderen Songs unterscheidet – dunkler, ein bisschen tragisch, aber gleichzeitig erhaben und spirituell. Sie hat sogar ein dreiminütiges Kirchenorgelsolo.“

New World Tracklist:

1. Windborn

2. Legend Of The Free

3. The Way Is The Aim

4. Shackles Of Gold

5. The Wheel

6. To The Edge Of The Known

7. Distant Shores

8. Call Of The Towers

„Das Album wird am 5. August 2022 weltweit in den folgenden Formaten veröffentlicht: Digital, CD, Digipak, Doppel-CD, Earbook und Vinyl. Vier Singles werden im Digital- und CD-Format vor dem Album veröffentlicht, begleitet von fünf Musikvideos und acht Live-Videos vom Onlinekonzert Live New World mit Chor und Orchester. Das New World-Album und die Musikvideos wurden von unseren Fans während der Kampagne von Juli bis August 2021 zu 100% durch Crowdfunding finanziert. Alle Crowdfunder-Pakete werden bis zum 5. Juli 2022 versandt bzw. per E-Mail verschickt. Alle Singles werden auch in digitalem Format per E-Mail an alle Crowdfunder zwei Wochen vor ihren jeweiligen Veröffentlichungsterminen verschickt.

Die Vorbestellung für alle anderen wird bald starten, also bleibt dran!“

www.imperial-age.com

www.facebook.com/imperialageofficial