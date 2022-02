Blood Red Saints – Undisputed

Die Blood Red Saints sind eine Band aus Manchester. 2014 gegründet, ist Undisputed das bereits vierte Studioalbum der vier graumelierten Herren. Die Likes auf Facebook lassen darauf schließen, dass der große Durchbruch noch nicht funktioniert hat. Ob die elf Songs auf dem neuen Album für mich das Zeug dazu haben, wird jetzt gecheckt. Mit This Ain’t A Love Song bin ich direkt an eine Mischung aus Brian Adams und Bon Jovi erinnert. Dieser Eindruck ändert sich auch bei den folgenden Stücken nicht, die alle recht seicht vor sich hinlaufen. Das ist für eine Melodic Hard Rock Combo aber ja auch völlig okay. Das Album zieht sich solide in diesem Stil durch und klingt professionell und handfest eingespielt. Allerdings ähneln sich die Songs alle doch sehr, es kommt nicht der große Überraschungseffekt, kein Aha-Moment, nicht mal was zu mäkeln. Kurzum: Ich langweile mich nach einer Weile. Das tue ich allerdings auch bei Brian Adams. Ich hoffe, dass Track neun als albumtitelgebender Song noch was rausholt. Er beginnt auch endlich mal abwechslungsreich mit einer Boxkampfansage (deshalb wohl auch der Boxhandschuh auf dem Titel). Leider zieht sich diese Ansage nicht durchs Stück. Die ersten Takte laufen in eine für mich gute Richtung, um sich dann direkt selbst auszubremsen und mit dem üblichen SingSang weiterzumachen. Hier hätten sie echt jetzt mal einen „raushauen“ können. Ich weiß gar nicht, ob es zur Zeit Klientel für diese Art Melodic Rock gibt, im Radio setzt es sich grad ja nicht so fest. In den 80er/90ern hätte ich gesagt, da geht was. Aber heute wird es wohl eher eine Nischencombo bleiben. Also: Wer Brian Adams oder Bon Jovi mag, der sollte mal reinhören. Gesang und Sound harmonieren, es gibt kein störendes Rumgeeier. Das hier ist durchaus nicht schlecht gemacht, aber für mich grad zu lasch und eintönig. Ich heb‘s auf, falls ich mal Hintergrundmusik für ein romantisches Date brauch…

