Clint Lowery (Sevendust): Solo-Debütalbum „God Bless The Renegades“ am 31.01.2020 auf Rise Records

Erst kürzlich kündigte Clint Lowery, Gitarrist und Gründungsmitglied der Metal-Rock-Band Sevendust, sein Solo-Debütalbum God Bless The Renegades für den 31. Januar 2020 auf Rise Records an. Nach der ersten Single Kings teilt der US-Amerikaner nun den Titeltrack samt Video:

Lowery kommentiert den Hintergrund des Songs:

„I wanted to give thanks and praise to the people who step away from the ’sheep‘ mentality. The forward-thinkers and dreamers who create real change and evolution — the ones who don’t fear being different.“

Die Aufnahmen zu God Bless The Renegades fanden im Barbarosa Studio in Florida statt. Die Produktion leitete Michael „Elvis“ Baskette, der u.a. schon mit Slash und Alter Bridge arbeitete.

God Bless The Renegades Track Listing: