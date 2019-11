Knock Out Festival 2019: Ticketalarm

Es gibt nur noch wenige Tickets für das Knock Out Festival 2019.

Nachdem alle Sitzplätze & VIP-Upgrades innerhalb von 24h nach Bekanntgabe des Headliners AVANTASIA ausverkauft waren, gibt es jetzt nur noch gut 200 Tickets direkt im Bottom-Row Shop.

Das Knock Out Festival ist das größte Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands und hat neben den angesagten Namen der Rock- und Metalszene einen großzügigen Biergartenbereich, ein vielfältiges Gastroangebot und eine VIP Area zu bieten.

Deutschlands erfolgreichster symphonischer Rock-Event wird 2019 mit seinem neuen Album Moonglow die Schwarzwaldhalle begeistern. Das einzigartige Konzerterlebnis aus Epicness, Rock und Oper hat in den letzten Jahren weltweit über 1,2 Millionen Besucher angezogen. Nun kehren Avantasia mit einer weiteren opulenten Show zurück, in der Tobias Sammet die Bühne mit den besten Rocksängern der Welt teilen wird. Der aus Fulda stammende Tobias Sammet, gründete 1999 das Rock-Event Avantasia und feierte 2008 seine Live-Premiere. Mit über 3,5 Millionen verkauften Tonträgern ist er einer der größten erfolgreichsten Musiker aus Deutschland und arbeitete bereits mit Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (The Scorpions), Bruce Kulick und Eric Singer (KISS), Eric Martin (Mr.Big) sowie vielen anderen Stars aus dem internationalen Musikgeschäft zusammen.

Lange Zeit galt Tobias Sammets Avantasia als Geheimtipp, aber nach unzähligen umjubelten Auftritten u.a. bei einigen der größten Rockfestivals der Welt (Sweden Rock Festival, Quebec Musikfestival, Barcelona Rock usw.), goldenen Schallplatten und weltweiten Top-10-Positionen gelang Avantasia mit dem aktuellen Album Moonglow der Sprung auf Platz 1 der deutschen Album Charts und somit auch der finale Schritt ins Rampenlicht der globalen Rockszene!

Das ist „100% Heavy Metal – 0% Bullshit!“ Battle Beast‘s Rezept ist simpel, aber effektiv: Mit ihren Ohrwurm-Hits voller knackiger Riffs und Noora Louhimos unvergleichlicher Stimmfülle sind die jungen Finnen unlängst zum Aushängeschild des modernen Heavy Metal geworden.2008 gegründet, haben Battle Beast 2011 einen Plattenvertrag beim deutschen Metal-Label Nuclear Blast unterschrieben. Nachdem sie ihr hochgelobtes Debütalbum Steel (2012)veröffentlicht hatte, tourte die Truppe erfolgreich mit ihren Label-Kollegen Nightwish. Als Frontfrau Noora Louhimo 2012 zur Band stieß, sorgte das selbstbetitelte zweite Album ein Jahrs päter dafür, dass Battle Beast als Support für weitere bekannte Acts (u.a. Sonata Arctica und Powerwolf) auftreten konnten. Ihr Weg an die Spitze der Metal-Welt setzte sich unaufhaltsam fort: Mit ihrem dritten Studioalbum Unholy Savior konnte die Band bereits beachtliche Chartpositionen in zahlreichen europäischen Ländern belegen (#1 in Finnland, #23 UK Rock Charts, #39 in Deutschland etc.). Am Releasetag begab sich das Finnen-Sextett obendrein mit den schwedischen Heavy Metal-Helden Sabaton auf große Europatour. Mit diesem Album waren Battle Beast Ende 2015 auch zum ersten Mal als Headliner in Europa unterwegs.Nun beehren uns Battle Beast in der Schwarzwaldhalle!

Wem das noch nicht genug ist, darf sich auch über unseren langjährigen Freund und Moderator mitfreuen. Bernhard Weiss wird dieses Jahr nicht nur wieder die Ansagen in Ehren halten, sondern bringt die ganze Band mit in die Schwarzwaldhalle. Gemeinsam mit dem Knock Out Festival wird Axxis ihre 30 Years Show feiern. Wir freuen uns auf Songs aus ihrer langjährigen Bandgeschichte!

„Wir freuen uns auf das Heavy-Metal-Legenden Grave Digger! „Seit fast vier Jahrzehnten prägen Grave Digger die internationale Heavy-Metal- Szene.1980 in Gladbeck gegründet, entwickelten Chris Boltendahl und Co. über die Jahre ihren eigenen Stil, der heute unter dem Banner True German Heavy Metal für Angst, Schrecken und bangende Köpfe sorgt.“

Ziemlich genau vor 27 Jahren erschien das erste Hardline-Album Double Eclipse. Die gemeinsame Band von Gitarrist Neal Schon (Journey, Santana), Deen Castronovo (Journey, The Dead Daisies) sowie Ausnahmefrontmann Johnny Gioeli kam quasi aus dem Nichts und sorgte nicht zuletzt mit der Single Hot Cherie für Furore. Der inzwischen leider verstorbene Sohn des großen Bruce Lee – Brandon Lee – war von Hardline sogar so begeistert, dass er gleich zwei Songs in seinem Actionknaller Rapid Fire unterbrachte.

2019 chartet die Band mit ihrem sechsten Studioalbum Life weltweit. Gioeli ist inzwischen seit Jahren die nicht mehr wegzudenkende Stimme des deutschen Gitarristen Axel Rudi Pell. Hardline werden auf dem diesjährigen Knock Out Festival hochmelodische Hard Rock Hymnen und ergreifende Balladen zum Besten geben. Vorgetragen von Gioeli und seiner inzwischen aus italienischen Musikern bestehenden Band inklusive Alessandro Del Vecchio am Keyboard und Anna Portalupi am Bass.

Nur etwa eineinhalb Jahre nach der Präsentation ihres selbstbetitelten Debütalbums im Frühjahr2017 holten die deutsch-italienischen Melodic-Metaller The Unity 2018 bereits zum zweiten Schlag aus: Die 13 nagelneue Songs umfassende Scheibe Rise wurde im B Castle Studio von Schlagzeuger Michael Ehré (Gamma Ray) aufgenommen. Produziert hat sie die Band selbst, gemischt und gemastert wurde Rise erneut vom spanischen Toningenieur Miquel A. Riutort im Psychosomatic Recording Studio. Neben Ehré bestehen The Unity weiterhin aus den Gitarristen Henjo Richter (Gamma Ray) und Stef E, Sänger Gianba Manenti, Bassist Jogi Sweers und Keyboarder Sascha Onnen. Am 14. September 2018 über Steamhammer/SPV erschienen, enterte das aktuelle Album Rise prompt die Offiziellen Deutschen Album Charts auf Platz 69! Wir freuen uns auf ein gewaltiges Melodic Metal Paket!