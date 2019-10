Coronatus: veröffentlichen offizielles „Midsommar“ Video

Am 29.11.2019 werden Coronatus ihr neues Symphonic Metal Album The Emincence Of Nature bei Massacre Records veröffentlichen.

Ab heute kann man sich das offizielle Video zur brandneuen Single Midsommar ansehen:

Joachim Lindenmann filmte und editierte das Video und führte auch Regie.

Midsommar stammt vom kommenden Album The Eminence Of Nature, das von Markus Stock gemischt und gemastert wurde. Das Albumartwork wurde von Jan Yrlund (Darkgrove Design) gestaltet. Abermals arbeiteten Coronatus mit Dennis Schwachhofer zusammen, der alle orchestralen Parts auf dem Album arrangiert hat.

The Eminence Of Nature ist als 2-CD Digipak, limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie digital erhältlich und kann hier vorbestellt werden: https://lnk.to/eminenceofnature

Auf der zweiten CD des Digipaks sind Instrumentalversionen aller Songs von CD1 verfügbar.

Wie der Albumtitel bereits suggeriert, spielt die Natur auf dem Album, dessen Texte sich unter anderem auf Natur- und Klimaschutz sowie die Vorliebe für die Natur des Nordens beziehen, eine große Rolle.

Die Record Release Show wird am 30. November im Wunderwerk in Hechingen stattfinden.

Coronatus – The Eminence Of Nature

CD 1

1. No Planet B

2. Midsommar

3. S.O.P.

4. The Wilderness Of The North

5. Echo Of Souls

6. The Place I Love

7. Human Mania

8. Set Sail To North

9. 9000 Years Ago



CD 2

1. No Planet B (Instrumental)

2. Midsommar (Instrumental)

3. S.O.P. (Instrumental)

4. The Wilderness Of The North

5. Echo Of Souls (Instrumental)

6. The Place I Love (Instrumental)

7. Human Mania (Instrumental)

8. Set Sail To North (Instrumental)

9. 9000 Years Ago (Instrumental)

29/11/2019 • Symphonic Metal

2-CD Digipak • Ltd. Box-Set • Digital

Videos



Midsommar (Official Video) – https://youtu.be/5LmWey03UMc

Coronatus Live



30.11.2019 DE Hechingen – Wunderwerk

