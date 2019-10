Cyhra: sprechen im ersten Albumtrailer darüber, wie sie erstmals als Teenager ihr musikalisches Talent entdeckt haben

Cyhra ihr zweites Album No Halos In Hell am 15. November über Nuclear Blast veröffentlichen. Dieser Herbst erhält einen neuen Soundtrack wenn die Modern Melodic Metal Senkrechtstarter vonihr zweites Albumam 15. November überveröffentlichen. Gegründet von Sänger Jake E (ex-Amaranthe) und Gitarrist Jesper Strömblad (ex-In Flames) wies Cyhr anfänglich noch Ähnlichkeit zu den ursprünglichen Bands der beiden auf, doch mittlerweile haben sie eine völlig eigene Identität entwickelt. Zusätzlich hat die Aufnahme des Gitarristen Euge Valovirta (ex-Shining) als Vollmitglied den kreativen Prozess der Truppe auf ein Niveau gehoben, in dem laut Jake E „jeder genau das spielt, was er für den Song am besten ist“. No Halos In Hell ist eines dieser Alben, die sich einfach nicht in eine Metal-Genre-Schublade einordnen lassen; hart, heavy und dynamisch und trotzdem voller melodischen Gesangslinien, die einem tagelang nicht mehr aus dem Kopf gehen. heute veröffetnlicht die Band ihren ersten Albumtrailer, in dem Jake E, Jesper Strömblad, Euge Valovirta und Alex Landenburg heweils ihre eigenen Geschichten erzählen, wie sie ihr musikalisches Talent entdeckt und gefördert haben. Seht euch hier den neuen Teaser unter der Regie und Produktion von KJ Melgoza entstanden ist, hier an: https://youtu.be/fXVQeGSxHbQ

Falls ihr die erste Single, Out Of My Life verpasst habt, hört/ seht sie euch hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=5lMNElvE_hA