Dance Gavin Dance: präsentieren mit „Lyrics Lie“ einen brandneuen Song

Passend zur Veröffentlichung bringen die US-Rock-Band ein Timelapse-Video, in dem ein Gebäude in ihrer Heimatstadt Sacramento in beeindruckender Weise mit dem Artwork des am 24.04. erscheinenden Albums Afterburner (Ries Records) verziert wird:

Prisoner (Strawberry’s Wake ( Zuvor erschienen bereits die Tracks Video ) und Video ). Produziert wurde der Longplayer von Kris Crummett (Issues, Sleeping With Sirens, Mayday Parade) und Drew Fulk a.k.a. Wzrd Bld (Lil Wayne, Motionless In White, Bad Wolves). Der Vorgänger Artificial Selection aus dem Jahr 2018 erreichte den 13. Platz der US-Billboard-Charts . In ihrer gesamten Historie kommt die Band bereits auf über 650 Millionen Streams und verkaufte über 868.000 Einheiten .