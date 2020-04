Hyems: veröffentlichen „In Ketten“ Video vom kommenden Album

Der Release des neuen Hyems Albums Anatomie Des Scheiterns rückt trotz Corona immer näher. Ab 1. Mai steht das gute Stück in den Läden, schon jetzt ist die PreOrder Phase eröffnet. Das Album, welches „mit Abstand zum besten gehören, was wir je gemacht haben“ wie Frontmann A.E.J betont, bietet bei 7 Songs und knapp 48 Minuten Spielzeit vor allem eins: Black Fucking Metal! Die finale Tracklist des Longplayers findet ihr anbei. Um die Wartezeit zu verkürzen und euch einen ersten Vorgeschmack zu liefern, gibts ab sofort den Song In Ketten auf dem MDD YouTube Kanal! Schaut einfach rein! Anatomie des Scheiterns erscheint außer als CD auch noch als limitierte Vinyl Edition sowohl in schwarz, als auch in Crystal Clear mit schwarzem Splatter!

Tracklist