Decibel Touring: nehmen Flotsam & Jetsam unter Vertrag

Absoluter Kult-Zugang bei Decibel Touring: die Agentur kümmert sich ab sofort um das europaweite Booking von



Die Thrash Metal Band aus Phoenix/Arizona wurde 1981 gegründet und zählt neben Metallica, Slayer, Venom und Megadeth zu den Ur-Vätern der Szene. 1986 erschien ihr Debüt-Album Doomsday For The Deceiver via Metal Blade Records, damals noch mit Jason Newsted am Bass, der wenig später bei Metallica einstieg, um dort den verstorbenen Cliff Burton zu ersetzen. In diesem Jahr erschien ihr aktuelles, vierzehntes Studioalbum Blood In The Water. Längst besitzen Flotsam & Jetsam auch über die Metal-Szene hinaus Legendenstatus.

„Wir fühlen uns wirklich geehrt und sind völlig euphorisch, dass wir jetzt mit Decibel Touring zusammenarbeiten“, so die Band zum neuen Booking-Deal. „Die Jungs dort verfolgen die gleiche Philosophie, wie wir es tun und die da heißt: was immer du anpackst, mach es großartig! Wir freuen uns daher wirklich sehr, mit ihnen nun eng verbunden zu sein und eine Runde hochkarätig produzierte Shows nach Europa bringen zu können. Wir hoffen, wir sehen euch alle ganz, ganz bald!“

Mehr Infos zu Flotsam & Jetsam findet ihr hier:

Flotsam & Jetsam Line-Up:



Eric „AK“ Knutson – Gesang

Steve Conley – Gitarre

Michael Gilbert – Gitarre

Bill Bodily – Bass

Ken K Mary – Schlagzeug

Flotam & Jetson online:

www.facebook.com/flotsamandjetsam.official

www.flotstildeath.com