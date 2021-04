Accept: kündigen “Too Mean To Die” Europa Tour an

Accept halten seit Jahrzehnten die Fahne des klassischen Metals hoch und haben sich mit ihrem aktuellen Album Too Mean To Die erneut als internationale Chart Stürmer mit weltweiten Top 10 Platzierungen erwiesen. Nun kehren sie – nach langer, Corona-bedingter Abstinenz – mit der gewohnten treibenden, voller unbändiger Kraft steckenden Energie endlich wieder live auf die europäischen Bühnen zurück. Mit dabei das neue Album Too Mean To Die aber natürlich auch die Accept Klassiker.

Accept stehen seit Jahrzehnten für puren Metal, große Melodien und unvergessene Live Momente. Die sage und schreibe drei Ausnahmegitarristen werden das Publikum in eine wogende Masse verwandeln und den Aerosolen das Fürchten lehren. Denn, so Wolf Hoffmann: „We are too mean to die! Unkraut vergeht nicht! Accept lassen sich nicht unterkriegen!“

Philip Shouse ergänzt: „Das Beste, was für uns passieren wird, ist zum Flughafen zu fahren, in ein Flugzeug zu steigen, zu euch zu fliegen und einen großen, fantastischen Gig für euch zu spielen”.

Und auch hier ist das Wort Programm, denn The Best Is Yet To Come ist nicht nur ein herausragender Song des neuen Accept Albums, sondern trifft auch die aktuelle Situation, es kann nur besser werden: The Best Is Yet to Come!

Unterstützt werden Accept in Europa von niemand geringerem als Phil Campbell And The Bastard Sons, der unvergessen mit Motörhead die Säle der Welt zum Kochen gebracht hat und für puren Rock N Roll steht, denn auch ohne Lemmy (R.I.P) stehen bei Phil die Regler auf 12 oder 13! Die US-amerikanische Speed/Thrash Abrissbirne und Urgestein Flotsam & Jetsam machen das Billing komplett und können es kaum abwarten, die Bühnen in Grund und Boden zu spielen.

Von den drei Bands gibt es auch ein Grußvideo zur Tour:

Too Mean To Die – Tour 2022

10.12.2021 JAP – Tokyo Club Citta

11.12.2021 JAP – Tokyo Club Citta

15.01.2022 D – Oberhausen Turbinenhalle

16.01.2022 B – Brussels La Madeleine

18.01.2022 D – Frankfurt Batschkapp

19.01.2022 F – Paris Bataclan

21.01.2022 E – Pamplona Burlada

22.01.2022 E – Madrid La Riviera

23.01.2022 E – Barcelona Razzmatazz 1

25.01.2022 F – Ramonville Bikini

26.01.2022 F – Villeurbanne Transbordeur

28.01.2022 CH – Zürich Komplex

29.01.2022 AT – Telfs Rathaussaal

30.01.2022 HU – Budapest Barba Negra

01.02.2022 CZ – Zlin Hala Euronics

02.02.2022 PL – Warsaw Progresia

04.02.2022 EST – Tallinn Helitehas *

05.02.2022 SF – Helsinki House Of Culture *

06.02.2022 SF – Tampere Pakkahuone *

08.02.2022 SWE – Stockholm Fryshuset *

09.02.2022 NOR – Oslo Rockefeller *

11.02.2022 SWE – Gothenburg Tradgarn *

12.02.2022 DK – Copenhagen Vega *

13.02.2022 D – Bremen Aladin

15.02.2022 D – Berlin Huxley´s

17.02.2022 D – Ulm Ratiopharm Arena

18.02.2022 D – München Tonhalle

19.02.2022 D – Filderstadt FILharmonie

20.02.2022 D – Geiselwind Eventzentrum

22.02.2022 D – Leipzig Haus Auensee

23.02.2022 D – Saarbrücken Garage

25.02.2022 RUS – Moscow Glavclub *

26.02.2022 RUS – St. Petersburg Cosmonaut *

28.02.2022 UKR – Kiev Stereoplaza *

Die mit * gekennzeichneten Shows finden ohne Phil Campbell statt!

Hier kannst Du Dir das neue Accept Album sichern: http://nblast.de/Accept-TooMeanToDie

Mehr zu Too Mean To Die:

The Undertaker Official Video:

Too Mean To Die Official Lyric Video: https://youtu.be/tHwCTnH5_Z8

Zombie Apocalypse Official Visualizer: https://youtu.be/eSS10DNhI0c

Accept are:

Wolf Hoffmann – guitar

Mark Tornillo – vocals

Uwe Lulis – guitar

Philip Shouse – guitar

Martin Motnik – bass

Christopher Williams – drums

Quelle: Continental Concerts & Management