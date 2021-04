Hyro The Hero: kollaboriert mit Atreyu auf seinem neuen Track “Legendary” und kündigt neues Mixtape “Kids Against The Monsters” an

Hyro The Hero, der für seine Verschmelzung von Rock und Rap bekannt ist, hat letzte Woche seine neue Single Legendary veröffentlicht, die in Zusammenarbeit mit der Metalcoreband Atreyu entstanden ist. Der Track formt mit Lyrics wie „Now look what I have become/ I’m a legend living in the present/ You are witnessing perfection/ You should feel blessed in my presence“, ein kompromissloses Statement über das eigene Selbstbewusstsein. Geschrieben von Hyro, Matt Good, Brandon Saller (Leadsänger von Atreyu), Dan Jacobs und Travis Miguel setzt der Song Hyros einzigartige musikalische Reise fort. Legendary vermischt Genres, zollt seinen Wurzeln in Houston, TX, Tribut und erweitert seine stetig wachsende Liebe zur Rockmusik. Der Song ist ab sofort als Stream oder Download HIER erhältlich.

Legendary markiert die erste Veröffentlichung aus dem kürzlich angekündigten Mixtape Kids Against The Monsters. Die Idee dahinter teilte Hyro letzte Woche in Form eines sehr persönlichen Statements via Knotfest. Darin erklärt er, wie er während seiner Jugend in Houston die Idee des Mixtapes kennengelernte und wie heilig dieses Konzept innerhalb der Hip-Hop-Community ist, um der eigenen Musik Gehör zu verschaffen. Auch wenn es ihn emotional in Richtung Rockmusik gezogen hat, ist diese Ideologie immer noch tief in seiner DNA verankert. Kids Against The Monsters ist ein nuanciertes Werk aus nachdenklichem Storytelling, das ein Bild von Frustration, Angst und Wut über den aktuellen Zustand der Welt zeichnet. Mit einfühlsamen Texten und aggressiven Instrumentals kanalisiert das Projekt die “in your face” Attitüde von Old School Rap und die emotionale Rohheit des 90er Grunge. Unter dem Druck der Pandemie wurde ein Spotlight auf die “Monster” geworfen, die unter uns weilen: Rassismus, soziale Ungleichheit und politische Spaltung, die durch Angst, Wut und Misstrauen geschürt werden. Angesichts dieser für die Welt unvergleichbaren Zeit möchte Hyro versuchen, die Menschen mit seiner Musik wieder zusammenzubringen. Bewaffnet mit seinem unverkennbaren Lächeln und einer einzigartigen Mischung aus musikalischen Einflüssen versammelt er eine Gruppe aus ikonischen Künstlern um sich herum, die sich gemeinsam dieser Mission annehmen. Kids Against The Monsters ist eine Sammlung von Songs, die Situation porträtieren, mit denen die Menschen derzeit konfrontiert sind. Das Projekt ist ein Aufruf an alle „Kids“, eine neue Bewegung zu starten und sich den “Monstern” unserer Zeit zu stellen. In den kommenden Wochen und Monaten wird es hierzu eine Reihe von Interviews geben, in denen tiefer auf das Projekt und die Inspiration hinter jedem einzelnen Track eingegangen wird. Im Rahmen dessen werden auch eine Reihe von Gästen vorgestellt, die auf dem Mixtape zu hören sein werden.

Hyro The Hero über den neuen Song: „Legendary ist ein Blick in das Leben und in die Gefühlswelt eines Champions. Ich wollte ausdrücken, wie es sich in meiner Vorstellung anfühlt, einen solchen Einfluss auf die Welt zu haben und als Legende angesehen zu werden. Ich bin überglücklich, dass Atreyu ihren Teil zum Songs beisteuern konnten und dass Brandon seine großartigen Vocals einfließen ließ. Sie sind schon seit Jahren im Geschäft und packen eine wirklich “legendäre” Kraft in den Song.”

Brandon Saller fügt hinzu: „Vor etwa sieben Jahren hat ein guter Freund, Fred Archambault, Hyro zum ersten Mal auf meinen Radar gebracht. Seitdem habe ich ein Auge darauf gehabt, was er macht. Letzten Sommer waren wir mit ihm auf dem Disrupt Festival, und er hat mich mit seiner Show komplett umgehauen. Seine Energie war unglaublich und wir haben uns sofort verstanden. Als sich die Gelegenheit ergab, mit ihm einen Track aufzunehmen, habe ich nicht gezögert. Dieser Song hat so eine großartige Atmosphäre und so viel Kraft. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein.“

Quelle: Head of PR