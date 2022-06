Rage Against Racism Open Air Festival am 17.06. und 18.06.2022 in Duisburg (Vorbericht)

Festivalname: Rage Against Racism Open Air Festival

Bands: Flotsam & Jetsam, Cypecore, Aeverium, Sic Zone, Borknagar, Visions Of Atlantis, The Other, Fallbrawl, Ignition, Daemonesq, Tragedy Of Mine, Ghoster, Shuulak, Slot Battle Winner, Musikcorps Hohenbudberg

Ort: Clarenbachstraße 14, 47229 Duisburg (Windmühlenstraße, 47229 Duisburg)

Datum: 17.06. und 18.06.2022

Kosten: Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei

Genres: Metal, Heavy Metal, Melodic Metal, Metalcore, Melodic Death Metal, Death Metal, Folk Metal, Power Metal

Veranstalter: Inne Mühle e.V.

Link: https://www.facebook.com/rarfestival

Das Rage Against Racism Open Air Festival feiert wie viele andere Veranstaltungen sein Comeback und wird dabei laut gegen Rassismus vorgehen. Wie gewohnt ist das Open Air eine kostenlose Veranstaltung des Inne Mühle e.V., der die beiden Tage ausschließlich über die Einnahmen durch Getränke und Speisen finanziert. Das Line-Up spuckt auch dieses Jahr wieder spannende Acts aus, die euch nicht nur begeistern wollen, sondern Flagge gegen Fremdenfeindlichkeit und jegliche Diskriminierungen zeigen wollen. Die Bezahlung auf dem Gelände erfolgt über Wert-Chips, die ihr vor Ort eintauschen könnt. Seit vielen Jahren arbeitet das Organisationsteam mit großem Einsatz und viel Herzblut daran, dass auch das kommende RaR immer wieder erfolgreich ablaufen kann. Wer von außerhalb anreist, sollte noch beachten, dass es keine Möglichkeiten des Campens gibt. Doch welche Bands werden zocken und können nächstes Wochenende hoffentlich bei bestem Wetter für harte Riffs und mitreißende Refrains sorgen?

Ganz vorne im internationalen Line-Up stehen Flotsam & Jetsam, die im letzten Jahr mit ihrem bärenstarken Album Blood In The Water die Szene beeindruckt haben. Nicht weniger spannend und im Metal Zirkus immer gern gesehene Liveacts sind Borknagar und Visions Of Atlantis, die den Festivalsamstag beschallen werden. Statt Harkon beehrt das Rage Against Racism Open Air Festival die Black Metal Formation Daemonesq am Freitagnachmittag die Veranstaltung. Harkon müssen aus gesundheitlichen Gründen die Segel streichen und werden ihre Show ganz sicher nachholen. Des Weiteren runden Cypecore, Aeverium, Sic Zone, The Other, Fallbrawl, Ignition, Tragedy Of Mine, Ghoster und Shuulak die Sause ab. Es folgen der noch nicht genannte Slot des Battle Winner sowie das Musikcorps Hohenbudberg. Wer am 17.06. und 18.06.2022 noch nicht musikalisch versorgt ist, darf eine Reise nach Duisburg ins Auge fassen. Schließlich freut sich der Inne Mühle e.V. auf möglichst viele feierwütige Besucher, die mit hartem Metal gegen Rassismus aufstehen wollen.