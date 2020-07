Defected Decay: veröffentlichen „Kingdom Of Sin“ am 31.07.2020

Um den Helden aus den 90gern ein Denkmal zu setzten und die Liebe zu etwas langsam gespieltem Death Metal ausleben zu können, wurden Defected Decay im Spätsommer 2019 von Dirk Padtberg und Daniel Funke in Hattingen, südlich des Ruhrgebietes gegründet. Innerhalb von wenigen Monaten wurden acht Songs geschrieben und ab Dezember 2019 bis in den April 2020 hinein in Eigenregie produziert. Kingdom Of Sin ist ein Konzeptalbum, welches die Grausamkeiten des zweiten Weltkrieges basierend auf Erzählungen von Zeitzeugenthematisiert. Daniel (ex-Dark Before Dawn) und Dirk (False Mutation, ex-Resurrected) sind seit 2004 auch gemeinsam bei Suffersystem aktiv. In dieser Band verarbeiten sie allerdings Einflüsse aus dem Death/Thrash Metal.

Kingdom Of Sin kann in limitierter Auflage, von gerade mal 250 handnummerierten 6 Panel Digipaks, über Bandcamp bezogen werden. Die CDs in Vinyloptik sind neben der Standardversion auch in diversen Farben (15x gold, 15x rot, 15x grün, 15x weiß) in einem Bundle erhältlich.

Das Bundle enthält ein schwarzes Lanyard mit einem Defected Decay-Pass und einen Outdoor-Aufkleber.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Kingdom Of Sin Tracklist:

01 Kingdom Of Sin

02 Baptized In Blood

03 Exposed In Guts

04 Redefine Darkness

05 Sacrilege Of Doom

06 Mangled Remains

07 Obscured In The Deep

08 The Gate Of Hel

Line-Up:

Dirk Padtberg – Instrumente

Daniel Funke – Gesang

https://www.facebook.com/DefectedDecay

https://defecteddecay.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCjCthVhNIk6gTkwm8Rllmwg?view_as=subscriber