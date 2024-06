Dio: „The Complete Donington Collection“ Limited Edition 5LP Box-Set erscheint im Juli

Am 19. Juli 2024 veröffentlichen Niji Entertainment & BMG die The Complete Donington Collection von Dio, ein limitiertes 5LP Boxset mit Dio’s klassischen Donington ’83 und Donington ’87 Auftritten auf dem Donington Festival in Großbritannien, beide auf 2LP 180gr Vinyl mit einer Radierung auf Seite D, sowie die limitierte Picture Disc Double Dose Of Donington ’83 & ’87.

Wendy Dio sagt: “Fond memories of sitting on the grass and watching the bands play. This is an amazing Collection. 1983 when Ronnie had just recently formed the Dio Band and again in 1987. Ronnie always enjoyed playing in Britain, he loved the audiences and the beer!”

Dio At Donington ’83 fängt die Originalbesetzung von Dio auf der Holy Diver Tour ein und zeigt eine junge, hungrige Band drei Monate nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Das Set enthält Klassiker aus Ronnie James Dios bereits erstaunlicher Karriere als Sänger von Rainbow und Black Sabbath, neben baldigen Klassikern wie Holy Diver, Rainbow In The Dark und Stand Up And Shout.

Nach drei äußerst erfolgreichen Studioalben, die weltweit mit Silber, Gold und Platin ausgezeichnet wurden, enthält Dio At Donington ’87 die Dream Evil-Besetzung mit Klassikern wie The Last In Line, Rock ‚N‘ Roll Children und All The Fools Sailed Away.

Darüber hinaus enthalten beide Scheiben großartige Interpretationen von Rainbow– und Black Sabbath-Klassikern, darunter Man On The Silver Mountain, Neon Knights, Stargazer und Heaven and Hell, um nur einige zu nennen.

Als Sänger von Rainbow, Black Sabbath, Heaven And Hell und seiner eigenen Band wird Ronnie James Dio oft als einer der größten Rocksänger aller Zeiten angesehen, der leider 2010 nach einem Kampf gegen Magenkrebs verstarb. Die offizielle Ronnie-James-Dio-Facebook-Seite hat über 2,5 Millionen Follower, seine Musik auf Spotify wird monatlich von über drei Millionen Menschen gehört, und in der jüngsten Staffel der Netflix-Hitserie Stranger Things trägt der beliebte Charakter Eddie Munson einen großen Dio-Patch auf der Rückseite seiner geliebten Jeansjacke.

Dio At Donington ’83 – Tracklist:

A-Seite

1. Stand Up And Shout

2. Straight Through The Heart

3. Children Of The Sea

B-Seite

4. Rainbow In The Dark

5. Holy Diver

6. Drum Solo

7. Stargazer

8. Guitar Solo

C-Seite

9. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. Starstruck

12. Man On The Silver Mountain (Reprise)

D-Seite

Dio Vinyl Art Etching

Besetzung:

Ronnie James Dio – Gesang

Vivian Campbell – Gitarre

Jimmy Bain – Bass

Vinny Appice – Schlagzeug

Claude Schnell – Keyboards

Dio At Donington ’87 – Tracklist:

A-Seite

1. Dream Evil

2. Neon Knights

3. Naked In The Rain

B-Seite

4. Rock And Roll Children

5. Long Live Rock ‘n’ Roll

6. The Last In Line

7. Children Of The Sea

8. Holy Diver

C-Seite

9. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. All The Fools Sailed Away

12. The Last In Line (Reprise)

13. Rainbow In The Dark

D-Seite

Dio Vinyl Art Etching

Besetzung:

Ronnie James Dio – Gesang

Craig Goldy – Gitarre

Jimmy Bain – Bass

Vinny Appice – Schlagzeug

Claude Schnell – Keyboards

Double Dose Of Donington (Picture Disc) – Tracklist:

A-Seite

1. Stand Up And Shout (Live From Donington 1983)

B-seite

Rock And Roll Children (Live From Donington 1987)

