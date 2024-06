Slope: präsentieren ein neues Video zum Song „NBQ“ aus ihrem aktuellen Album „Freak Dreams“

Deutschlands wütende Funk-Band Slope ist zurück – und bringt nur gute Nachrichten mit: Ein energiegeladenes neues Musikvideo zu Natural Born Quitter, ein Interview mit dem deutschen Profi-Skater und Olympia-Sk8boarding-Trainer Jürgen Horrwarth und eine spannende Support-Tour mit Body Count feat. Ice-T, die diese Woche startet!

Das neue Musikvideo zu Natural Born Quitter – oder kurz NBQ – ist eine Mischung aus Aufnahmen von der Bühne und zeigt die rohe Energie und Live-Präsenz von Slope.

Fabio von Slope sag dazu: “The official video for NBQ is out now via Century Media. Stick tight to your passions and don’t let anyone tell you what you can achieve in life or not.“

Natural Born Quitter ist ein Track aus Slopes letztem Album Freak Dreams, das im Februar 2024 erschienen war und viel positives Feedback erhalten hat. Das Album wurde schnell zu einem Favoriten unter Fans und Kritikern gleichermaßen. Freak Dreams ist ein mutiger Schritt nach vorne für Slope, der Elemente aus Hardcore, Punk und Metal zu einem einzigartigen und kraftvollen Funk-Rock-Sound verbindet.

Anfang des Jahres trafen sich Slope mit Jürgen Horrwarth, deutscher Profi-Skater und Olympia-Sk8boarding-Trainer in der Skatehalle Berlin. Sie sprachen über die Synergien und die Entwicklung von Skateboarding und Musik, ihren Einfluss auf die heutige Jugend und den Lifestyle, das Comeback der 90er-Jahre.

Das Interview gibt es HIER

Außerdem freuen sich Slope darauf, die legendäre Band Body Count feat. Ice-T als Support auf ihrer Merciless Tour zu begleiten: „Yo homies we are supporting the almighty Body Count on theire Merciless Tour through Europe & UK! Couldn’t be more hyped!“

Diese Tour verspricht, Slopes intensive Live-Performances einem breiteren Publikum näher zu bringen und den Fans die Möglichkeit zu geben, ihre elektrisierende Bühnenpräsenz aus erster Hand zu erleben. Die Tour beginnt am 5. Juni, Slope sind seit dem 7. Juni mit dabei (abgesehen von den Festivalshows):

Slope als Support von Body Count feat. Ice-T 2024:

07.06.2024 – DE – Hamburg, Inselpark Arena

11.06.2024 – DE – Berlin, Citadel Music Festival

14.06.2024 – HU – Budapest, Budapest Park

16.06.2024 – HR – Zagreb, SRC Salata

17.06.2024 – CH – Zürich, Komplex 457

25.06.2024 – LUX – Luxemburg, Rockhal

26.06.2024 – NL – Amsterdam, Paradiso

30.06.2024 – UK – London, O2 Kentish Town Forum

01.07.2024 – UK – Manchester, The Ritz

02.07.2024 – UK – Glasgow, SWG3

