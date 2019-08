Dog Eat Dog: 25 Jahre „All Boro Kings“ am 20.09. bei Metalville Records (Rough Trade)

Vor 25 Jahren gelang es Dog Eat Dog aus New Jersey bereits mit ihrem Debutalbum einen Meilenstein im damals noch jungen Cross Over Genre zu setzten. All Boro Kings fand große Beachtung bei Fans und Kritikern. Mit No Fronts glänzt das Album zudem mit einem bis heute angesagten Clubhit.

Pünktlich zum Jubiläum erscheint nun die runderneuerte Auflage erstmalig im Digipak mit 2 Bonustracks von der raren Warrant EP aus dem Jahr 1993 sowie exklusiven Liner-Notes der Musiker zum Album.

Gleichzeitig mit der Wieder VÖ des 1994er Studioalbums erscheint ebenfalls eine Live CD/DVD mit Aufnahmen vom Rock Am Ring Warm Up 2019 sowie vom W.O.A. 2017, auf denen Dog Eat Dog ihre Klassiker gemeinsam mit den Fans entsprechend abfeiern.

Beide Alben werden separat sowie gemeinsam in einer limitierten Fanbox erhältlich sein.

Für die Jünger der schwarzen Scheiben wird es zudem auch jeweils eine Vinylversion geben.

Ebenfalls am 20.09. starten Dog Eat Dog ihre All Boro Kings 25 Year Anniversary European Tour 2019

20.09.19 DE Karlsruhe / Substage

21.09.19 FR Paris / Gibus

22.09.19 FR Nantes / Ferrailleur

24.09.19 ES Madri / Copernico

25.09.19 ES Barcelona / Razzmatazz 3

26.09.19 FR Lyon / Rock’n Eat

27.09.19 BE Ingelmunster / Kontrabasfeesten

28.09.19 UK London / Underworld

29.09.19 DE Oberhausen / Kulttempel

01.10.19 DE Hamburg / Kaiserkeller

02.10.19 DE Berlin / Musik & Frieden

03.10.19 PL Warsaw / Progresja

04.10.19 PL Bielsko Biała / RudeBoy

05.10.19 CZ Prague / Meet Factory

06.10.19 CZ Brno / Fleda

08.10.19 AT Wien / Viper Room

09.10.19 DE München / Backstage

10.10.19 CH Langenthal / Old Capitol

11.10.19 BE Antwerp / Trix

12.10.19 NL Heerlen / Nieuwe Nor

Kommentare

