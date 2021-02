Doppelbock: offizielles Video zur neuen Single „Schatten“

Mit Schatten präsentieren Doppelbock ihre erste Single aus dem kommenden Studioalbum So Schön (Metalville / Rough Trade – VÖ 28.05.)

Doppelbock

Die Rockband mit dem Akkordeon!

Die Jungs von Doppelbock bauen auf ihrem kommenden Album So Schön das Akkordeon statt einer zweiten Gitarre derart energiegeladen in ihre Rocksongs ein, dass es nur so eine Freude ist.

Musikalisch irgendwo zwischen Rock, Punk und einem Hauch Folk, sind musikalische Vorbilder wie die Dropkick Murphys unverkennbar…

Doppelbock gründeten sich 2014 im beschaulichen Gründau, einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt am Main.

Die beiden Brüder Bruno und Klaus, die schon bereits seit Jahren gemeinsam Musik gemacht hatten, fanden mit Marco am Akkordeon und Johannes am Bass zwei Mitstreiter, um ihre musikalischen Vorstellungen weiter vorantreiben zu können.

Lag die Ausrichtung anfangs eher in Richtung des Hard- und Bluesrocks, fand man schnell das Akkordeon als gemeinsamen Nenner. Damit entwickelte sich in den folgenden Jahren ein rauchiger Rocksound mit „folkloristischen“ Elementen, der in den Kneipen und auf den Bühnen der Umgebung schnell Anklang fand.

Live hat man bisher noch jede Kneipe, Halle oder kleineres Festival auseinandergenommen.

Doppelbock sind

Bruno – Gesang/Gitarre

Marco – Akkordeon/Gesang (2. Stimme)

Tom – Bass/Gesang (2. Stimme)

Klaus – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/Doppelbockk

Web: https://doppelbock-band.de/

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG