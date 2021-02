Mason Hill: neue Single/Video “Broken Son”

Die aufstrebenden Glasgower Rocker Mason Hill haben am Freitag ihre neue Single Broken Son über 7Hz Recordings (ADA) veröffentlicht, zusammen mit einer speziellen Lockdown Video Performance.

Leadsänger Scott Taylor sagte über den Track: „Broken Son ist ein Song darüber, sich niemals besiegt zu fühlen, darüber, seinen Geist immer wieder neu auszurichten und mit einer positiven Einstellung vorwärts zu gehen. Wir alle machen Zeiten durch, in denen wir den Dingen, die wir getan haben, hinterherlaufen und uns fragen, ob sie vielleicht anders ausgegangen wären. Manchmal ist es gefährlich, mit Bedauern zurückzublicken, also ist der Song eine Bestätigung dafür, immer mit einer mutigen Einstellung nach vorne zu schauen!“

Er fügte über das Video hinzu: „Für Broken Son waren wir hier in Schottland regelrecht eingesperrt, also hatten wir keine andere Wahl, als unser eigenes Wohnzimmer-Video zu drehen! Wir haben alle Performances in unseren Wohnzimmern gedreht und es dann irgendwie geschafft, alles zusammen zu schneiden! Wir haben auch eine Menge alter historischer Handkamera-Clips und Fotos verwendet, um ein bisschen von der Reise der Band zu zeigen, einschließlich des letzten Frames, das einen sehr jungen James mit Zakk Wylde zeigt. Es ist ein lustiges Video mit einem DIY-Ansatz und hoffentlich werden die Fans es mögen.“

In den letzten Monaten seit das Album angekündigt wurde, gab es über 600.000 Streams für die ersten Singles Against The Wall, Find My Way und D.N.A. sowie Planet-Rock-Radio-Playlists, Berichterstattung in wichtigen Rockmagazinen und Unterstützung von Radiosendern in Deutschland und Frankreich, darunter über 1350 europäische Airplay-Spins, einschließlich einer Top 6 in den deutschen Classic-Rock-Airplay-Charts – und das bevor die Band ihr Debütalbum veröffentlicht hat!

Mason Hill sind:

Scott Taylor – Lead Vocals

James Bird – Lead Guitar

Marc Montgomery – Guitar

Matthew Ward – Bass

Craig Mcfetridge – Drums

Die neue Single ist auf dem am 5. März 2021 erscheinenden Albums Against The Wall.

