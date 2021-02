Filmtitel: Du Sollst Nicht Lügen – Staffel 1

Sprachen: Deutsch

Laufzeit: 180 Minuten + Bonusmaterial

Genre: Krimi, Thriller

Release: 18.02.2021

Regie: Jochen Alexander Freydank

Link: https://www.av-visionen.de/vertrieb/realfilm/

Produktion: Eye See Movies (AV Visionen)

Schauspieler:

Felicitas Woll, Barry Atsma, Friederike Becht, Sönke Möhring, Sophie Pfennigstorf



Du Sollst Nicht Lügen – Staffel 1 dieser Titel ist nicht wirklich aussagekräftig und kann diverse Genre und Thematiken beinhalten. Seit 18.02.2021 steht die Produktion fürs Heimkino bereit und wurde gut eine Woche vorher auf Sat.1 in viermal 45 Minuten ausgestrahlt. Unter der Regie von Jochen Alexander Freydank verleihen die Darsteller Felicitas Woll, Barry Atsma, Friederike Becht, Sönke Möhring oder Sophie Pfennigstorf der Handlung ein Gesicht. Neben den 180 Minuten kommen weitere Bonusminuten durch den Drehbericht dazu. Das Artwork könnte es besser nicht treffen. Im Gegensatz stehen sich die beiden Protagonisten mit ihren jeweiligen Storys gegenüber, die anders nicht sein könnten.

Die Story von Du Sollst Nicht Lügen – Staffel 1:

Die junge wie bildhübsche Lehrerin Laura hat den Trennungsschmerz nach einer Beziehung zu verarbeiten und reagiert zögerlich, als der sympathische und attraktive Arzt Hendrik sie gerne einmal ausführen möchte. Die Tatsache, dass er der alleinerziehende Vater einer ihrer Schüler ist, behagt ihr überhaupt nicht.

Irgendwann stimmt sie schließlich zu und der gemeinsame Abend verläuft sehr harmonisch, schlussendlich landen beide zu später Stunde in Lauras Haus. Am nächsten Morgen kann sie sich seltsamerweise an nichts mehr erinnern, ist sich aber instinktiv sicher, dass der nächtliche Besuch ihr etwas angetan hat. Der Arzt fällt aus allen Wolken und weist vehement alle Vorwurfe ab. Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, entwickelt sich ein Spiel voller Intrigen, in dem Laura zunächst um Glaubwürdigkeit und schließlich um Rache kämpft. Auf der anderen Seite steht Hendrik, der wiederum seinen tadellosen Ruf verteidigen muss und seine Unschuld bei den schweren Anschuldigungen beweisen will. Der Zuschauer wird in einen Strudel voller komplexer Handlungen geführt, bei der die Vergangenheit immer wieder in die aktuellen Geschehnisse greift.

Wer sagt hier die Wahrheit und wer nicht?