Elizabeth The Last: neues Album „Task“ erscheint am 06.11.2020

Am 06.11.2020 veröffentlichen Elizabeth The Last endlich ihr neues Album Task über Timezone Records!

Die Band dazu:

„Zack, Bumm, Überraschung! Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir am 06.11.2020 unser neues Album mit dem Namen Task via Timezone Records veröffentlichen werden.

Auf Task erwarten euch fünf instrumentale Tracks, die in einem schönen Digi-Pack und einer Vinyl-Edition daherkommen werden. Nähere Infos dazu folgen noch.

Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass wir unser letztes Album Elizabeth The Last veröffentlicht haben. Bereits während dieser Veröffentlichung haben wir an neuen Songs geschrieben und diese dann in einem längeren Prozess zwischen 2018/19 im Studio aufgenommen.

Seit einem Jahr sind die Songs im Kasten und wir sind voller Vorfreude, endlich Task auf euch loszulassen.

Bleibt also gespannt, wir werden euch auf dem Laufenden halten!

Benni | André | Arnd“

Elizabeth The Last spielen atmosphärische, instrumentale Rockmusik und bestechen durch grandioses Songwriting und Dichte in ihren Arrangements. Lasst Euch von Elizabeth The Last verzaubern, es lohnt sich!

Elizabeth The Last online:

Homepage: https://elizabeth-the-last.com/

Bandcamp: https://elizabeththelast.bandcamp.com/

Facebook: https://de-de.facebook.com/elizabeththelast.band/

Instagram: https://www.instagram.com/elizabeththelast.band/