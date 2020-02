Erdbeben: Ab 20.03.2020 als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook

capelight pictures präsentiert den Katastrophenfilm-Klassiker Erdbeben im limitierten 3-Disc Mediabook auf Blu-ray. Die Hollywood-Legenden Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Geneviève Bujold und Richard Roundtree, die bahnbrechenden Spezialeffekte und das Drehbuch aus der Feder von Der Pate-Autor Mario Puzo, machen Erdbeben zu einem Meilenstein des Blockbuster-Kinos. Neben einer Originaltonspur im seinerzeit extra für Erdbeben entwickelten Tieftonverfahren „Sensurround“ enthält das Mediabook außerdem erstmalig in Deutschland die längere TV-Fassung (OmU) des Films auf einer Bonus-Blu-ray sowie umfangreiches Bonusmaterial.

Erdbeben

ist ab dem 20. März

als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (2x Blu-ray + DVD),

und als Standard-DVD erhältlich.

Kurzinhalt:

Los Angeles bebt! Das schwerste Erdbeben aller Zeiten versetzt die Millionenstadt in den Ausnahmezustand. Inmitten einstürzender Wolkenkratzer und allgegenwärtiger Panik erzählt der starbesetzte Katastrophenfilm-Klassiker Erdbeben von unterschiedlichsten Menschen und ihrem Kampf ums Überleben: Bauingenieur Stewart Graff (Charlton Heston) versucht mit allen Mitteln seine Frau Remy (Ava Gardner) und seinen Boss Sam Royce (Lorne Greene) in Sicherheit zu bringen. Polizist Lew Slade (George Kennedy) bemüht sich anderenorts das Chaos einzudämmen, in dem auch die junge Schauspielerin Denise (Genevieve Bujold), der Motorradfahrer Miles (Richard Roundtree) und der Supermarktbesitzer Jody (Marjoe Gortner) um ihre Existenz fürchten. Bald wird klar, dass in dieser Extremsituation nur überleben kann, wer zusammenhält.