JUZ Andernach: eine Übersicht der Veranstaltungen in 2020

Das JUZ Andernach hat seine kommenden Events aktualisiert! Als Medienpartner sind wir stolz, euch die Events präsentieren zu dürfen!

Die Metal Metropole am Mittelrhein hat auch im Jahr 2020 wieder einiges zu bieten. Unter anderem werden euch Knorkator und Subway To Sally die Ohren klingeln lassen. Zudem sind mit dem A Chance For Metal Festival (bereits ausverkauft) und dem Death Feast (Europeans Most Brutal Festival) zwei erfolgreiche Open Air Festivals wieder am Start. Im September wird erneut der Ironhammer geschwungen. Headliner werden dieses Jahr die legendären Jag Panzer sein. Dabei auf dem Ironhammer Festival sind auch Pyracanda (mit zwei Caliban Membern), die im Februar erst zu einer einer gewaltigen Reunionparty (hier geht es zum Livebericht) geladen hatten. Von den kommenden Konzerten werden wir Vorberichte erstellen und dann auch live vor Ort sein, damit ihr am Ball bleibt!

Sichert euch am besten die Karten im Vorverkauf, damit ihr nichts verpasst!

Tickets an allen Vorverkaufsstellen und bei A Chance For Metal direkt (per E-Mail).

Information:

http://www.acfm.info

http://www.facebook.com/ACFMF

http://www.instagram.com/achanceformetal