Farin Urlaub: covert „Alles Ist Gut“ von DAF

Am 23. März dieses Jahres verstarb der charismatische Deutsch Amerikanische Freundschaft-Sänger Gabriel Delgado-Lopez im Alter von 61 Jahren. Wir berichteten, hier könnt ihr den Artikel nachlesen. Die 1978 gegründete Band DAF gehörte neben Kraftwerk und Can zu den einflussreichsten deutschen Gruppen im Bereich der elektronischen Musik und war vor allem durch ihren Song Mussolini (1981) bekannt, mit dem sie für einen handfesten Skandal sorgte, indem DAF hier Faschismus und Christentum in einem Atemzug nannten. DAF spielten gerne mit den Tabus.

Nun hat sich Farin Urlaub von Die Ärzte aus Berlin die DAF-Nummer Alles Ist Gut vorgenommen – seine kleine Hommage an eine großartige, seltsame und mutige Band. Der Song soll als Ehrung an das Lebenswerk von Gabi Delgado verstanden werden. Farin Urlaub, der Mann, der bei Die Ärzte immer gerne im Mittelpunkt des Geschehens steht, hält sich im Video zurück und ist nicht zu sehen. Auf schwarzen Grund wird einfach nur der Songtext in weiß eingeblendet, so bescheiden sieht man den Frontmann selten.

Farin Urlaub äußert sich dazu wie folgt:

Aus traurigem Anlass: Alles Ist Gut – eine DAF-Coverversion. Als junger Punker trug ich eine Lederjacke, auf der jahrelang in weißer Plaka Farbe (was Besseres hatte ich nicht) ein Zitat von DAF stand: „Verschwende deine Jugend, solange du noch kannst!“ Jetzt bin ich ein alter Sack und Gabi Delgado (-López) ist gerade gestorben, was mich traurig macht. Hier eine kleine Hommage an diese seltsame, großartige und mutige Band; rücksichtslos im Keller aufgenommen.

Euer fu

Alles Ist Gut in der Version von Farin Urlaub ab sofort hier streamen oder downloaden: https://orcd.co/allesistgut

Weitere Infos auf http://www.farin-urlaub.de

M: Robert Görl / T: Gabi Delgado-López

sei still

sei still

bitte denk an nichts

sei still

still

bitte denk an nichts

mach die Augen zu

sei still

still

bitte

bitte denk an nichts

glaube mir

glaube mir

Alles ist gut

Alles ist gut

sei still

schließe

deine Augen

denn alles ist gut

Alles ist gut

sei still

sei still

bitte denk an nichts

mach die Augen zu

denn alles ist gut

Alles ist gut

Alles ist gut

sei still

still

Alles ist gut

Alles ist gut

sei still

mach die Augen zu

bitte

bitte denk an nichts

denn alles ist gut

Alles ist gut

Alles ist gut

Alles ist gut