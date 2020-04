Saltatio Mortis: feiern heute 20. Jubiläum im Stream

Das Facebook-Statement von Saltatio Mortis:

20 Jahre Saltatio Mortis – Ein Geiler Stream. Am 04.04.2020 wäre es soweit gewesen. Zusammen mit euch hätten wir Köln einfach mal abgerissen und unser 20-jähriges Jubiläum gebührend gefeiert. Trotz Corona wollen wir aber den Kopf nicht in den Sand stecken und zusammen mit euch auf die Kacke hauen! Wir möchten feiern, und zwar noch viel länger als ein Konzert und machen deshalb 04.04.2020 zum Saltatio Tag! Und das Ganze mit jedem, der einschalten möchte! Wir streamen am Samstag ab 15 Uhr den ganzen Tag auf Twitch und YouTube und haben ein würdiges 20 Jahre Programm im Gepäck! Von A wie Alea bis Z wie Zirkus Zeitgeist ist alles dabei! Wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch dabei wärt und mit uns zusammen einen geilen 20 Jahre Stream feiert. Markiert eure Freunde, sagt euren Liebsten Bescheid, schreit es vom Balkon, besorgt euch Popcorn und schnallt die Oma an.

Zum YouTube Kanal: http://bit.ly/2Vt2uYT

Zum Twitch Kanal: https://bit.ly/3ab5DUU