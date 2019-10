Fighter V – Fighter

Artist: Fighter V

Herkunft: Hergiswil, Schweiz

Album: Fighter

Spiellänge: 42:05 Minuten

Genre: Hard Rock, Melodic Rock

Release: 11.10.2019

Label: Rock Attack Records

Produzent: Jona Tee

Link: www.fighter-v.com

Bandmitglieder:

Gesang – Dave Niederberger

Gitarre – Marco Troxler

Bass – Luca Troxler

Schlagzeug – Lucien Egloff

Tasteninstrumente – Felix Comerell

Tracklist:

Turn It Up Save Your Love For Me Into The Night City Of Sinnerrs Looking For Action Headlines There She Goes Can’t Stop The Rock Fighter Heat Of The City Frontline Dangerous

Wie das im Leben so ist, da gehst du auf ein Konzert und dann ist da eine Vorband, von der hast noch nichts gehört. Klar, geht man da erst mal vollkommen unvoreingenommen bei, um sich dann entweder gelangweilt abzuwenden oder man wird doch überrascht. So erging es mir beim The New Roses Konzert in Hamburg (Bericht gibt’s hier), bei dem Fighter V als Support fungierten. Und das taten die ausgesprochen gut und unterhaltsam. Somit Grund genug, sich auch mal die CD der Jungs aus der Schweiz zu Gemüte zu führen. Die Band existiert in dieser Konstellation seit 2018, obwohl sie bereits davor von sich reden machte. So war das Projekt durch seine energetischen Liveshows bereits erfolgreich und auch als Support der The Dead Daisies oder Bonfire konnten sie überzeugen. Nun liegt mir die erste CD mit dem einfachen Namen Fighter vor, nach dem sich dann die Band den Namen Fighter V gab. Was erwartet uns? 12 Songs mit typischem 80er-Jahre Stadion Rock, mit viel Melodie und guten Mitsingrefrains.

Tropft der erste Song Turn It Up noch etwas langweilig aus den Boxen, beweisen sie schnell, dass es auch anders geht. Into The Night, City Of Sinners, Looking For Action, alles Songs, die zeigen, was hier Sache ist. Das sind genau die Tracks, die live gespielt werden müssen. Davon konnten wir uns ja bereits beim The New Roses Konzert überzeugen. Auffällig ist, dass auf der Studioversion der Einfluss der Tasteninstrumente deutlicher auffällt. Die Bandbiografie erwähnt dies auch explizit, da es ein unumgänglicher Part der Musik von Fighter V ist. Ab und an gibt es auch mal ein anständiges Gitarrensolo von Marco Troxler, das für die gewisse Härte sorgt. Dass es nicht immer schnell sein muss, zeigt sich in Save Your Love For Me, einer ruhigen Ballade. Die Eidgenossen haben sich hier einem Genre verschrieben, das in den Achtzigern bereits erfolgreich war. Warum also nicht in dieser guten alten Manier weitermachen? Für die moderne Produktion ist der schwedische Keyboarder Jona Tee der Band H.E.A.T. verantwortlich, der das Flair der Songs richtig einfängt. So ist das gesamte Album durchgängig dem 80er-Jahre Stil gewidmet, wobei mir der Bandnamen gebende Track Fighter mit am besten gefällt, da hier auch mal eine etwas abgewandelte Facette gezeigt wird. Vielleicht bedarf es noch etwas mehr Experimente in diese Richtung. Einen Eindruck gibt’s schon mal im folgenden Video und die noch ansehenden Tourdaten im Anschluss.

Fighter Tour 2019

24.10.19 Stuttgart (DE), Das CANN – mit THE NEW ROSES

25.10.19 Pratteln (CH), Z7 – mit THE NEW ROSES

26.10.19 München (DE), Backstage – mit THE NEW ROSES

01.11.19 Solothurn (CH), SWISS GLAM ROCK FEST – 2 fast for love

02.11.19 Frauenfeld (CH), Ölfleck

08.11.19 Garmisch-Partenkirchen (DE), Rock`s Bar

09.11.19 Bellenberg (DE), Traube

16.11.19 Stans (CH), Senkel

30.11.19 Utzenstorf (CH), Mischus Rock & Blues

06.12.19 Burgdorf (CH), Kulturhalle Sägegasse

07.12.19 Sarnen (CH), Muffis Nachtresetaurant

20.12.19 Lenzburg (CH), Wisa Bar

21.12.19 Biberist (CH), P9

10.01.20 Sumiswald (CH, Ice Rock Festival