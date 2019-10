Negator: veröffentlichen offizielles Video zu „Khaire Phos“

Negator haben heute das offizielle Video zu Khaire Phos veröffentlicht – schaut es euch an:

Der Song stammt vom neuen Album der Band namens Vnitas Pvritas Existentia, das bereits erhältlich und bei Massacre Records erschienen ist. Hier kann man es als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP (bald erhältlich), streng limitierte Temple Edition (Box Set) sowie in digitaler Form erwerben » https://lnk.to/VNITAS_PVRITAS_EXISTENTIA

Vnitas Pvritas Existentia schließt die bisherige Geschichte der Band mit okkulten und rituellen Themen ab. Nichts auf diesem Album ist unbeabsichtigt; alles hat einen Zweck. Die verwendete Symbolik und die sorgfältig ausgearbeiteten Texte haben viel mehr zu bieten als das, was einem auf den ersten Blick ins Auge fällt.

Das Album wurde von den Brüdern Wiesławski und Negator im Hertz Studio in Polen produziert, gemischt und gemastert. Das aufwendige Frontcover ist das Resultat der Zusammenarbeit zwischen Negator (Idee), Haervaerk Tattoo (Illustration), Manvfactvs. (Linolschnitt) und Irrwisch.Artdesign (Layout).

Negator – Vnitas Pvritas Existentia

Cd Digipak

01. Temple Of Light

02. Sangvis Serpentis

03. Χαῖρε Φῶσ (Khaire Phos)

04. Pyroleophis

05. Prophets Of Fire

06. Ritvs Sex

07. Regnvm Spiritvs Immvndi

08. Et Verbvm Caro Factvm Est

09. Rite Of The Trident

10. Der Ruf Der See (Bonus Track)

Gatefold Vinyl LP (Available Soon)

Side A

01. Temple Of Light

02. Sangvis Serpentis

03. Χαῖρε Φῶσ (Khaire Phos)

04. Pyroleophis

05. Prophets Of Fire

Side B

01. Ritvs Sex

02. Regnvm Spiritvs Immvndi

03. Et Verbvm Caro Factvm Est

04. Rite Of The Trident

05. Der Ruf Der See (Bonus Track)

Videos

Khaire Phos (Official Video) – https://youtu.be/yJVxxn3-2hc

Temple Of Light (Official Single) – https://youtu.be/jADp3_L0_ZQ

Sangvis Serpentis (Lyric Video) – https://youtu.be/sWWoejbZvz4

Negator live

24.10.2019 DE Osnabrück – Bastard Club

25.10.2019 BE Fontaine-l’Évêque – MCP Apache (Procession Of Fire)

26.10.2019 LU Luxembourg – Rock Box

08.11.2019 DE Cottbus – Muggefug

09.11.2019 DE Wachenroth – Toxicity (Open The Gates Of Hell – Part II)

14.12.2019 DE Hamburg – Bahnhof Pauli

11.01.2020 DE Rosenheim – Lokschuppen (Bavarian Battle Winter)

27.-29.08.2020 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

