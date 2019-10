Despised Icon: sprechen über das Artwork von »Purgatory«

Die kanadischen Deathcore-Pioniere Despised Icon werden ihr neues Studioalbum Purgatory in weniger als einem Monat, am 15. November, via Nuclear Blast veröffentlichen. Heute erklärt Alex Erian in einem neuen Albumtrailer, wie sie den passenden Künstler für die Artwortgestaltung gefunden haben und wie Eliran Kantor mit diesem letztendlich die Themen und Konzepte der Platte gekonnt eingefangen hat. Zu sehen gibt es das Video hier:

Purgatory wurde von Yannick St-Amand, Eric Jarrin und Alex Erian produziert. Eingespielt wurde das Album unter der Regie von Despised Icons ehemaligem Gitarristen und gleichzeitig aktuellem Soundmann Yannick St-Amand, während der Gesang mit ihrem engen Freund Antoine Lussier (Ion Dissonance) aufgenommen wurde. Cryptopsy-Gitarrist Christian Donaldson (The Grid, Montréal) war abschließend für Mix und Mastering der Scheibe verantwortlich.

Mit Purgatory haben Despised Icon zweifelsfrei ein frisches und energiegeladenes Werk an den Start gebracht, das vermutlich gleichzeitig ihr bislang dynamischstes ist. Über Jahre hinweg haben sie den Deathcore und verschiedene Sounds und Bewegungen innerhalb des Genres entscheidend mitgeprägt.

Bestellt Purgatory im Format eurer Wahl vor: nuclearblast.com/despisedicon-purgatory

Bestellt das Album digital vor, um Snake In The Grass und Purgatory sofort zu erhalten (nur via amazon und iTunes!) oder sichert es euch schon jetzt bei Spotify, Apple Music oder Deezer: https://nblast.de/DespisedIconPreSave

Hört euch diese und weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Purgatory wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Jewelcase-CD

– graues, schwarz gesplattertes Vinyl

Purgatory – Tracklist:

01. Dernier Souffle

02. Purgatory

03. Light Speed

04. Slow Burning

05. Snake In The Grass

06. Vies D’Anges

07. Moving On

08. Unbreakable

09. Apex Predator

10. Legacy

11. Dead Weight

Despised Icon live:

26.07. – 01.08. SLO Tolmin – MetalDays

30.07. – 02.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

05. – 08.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

Despised Icon sind:

Alex Erian – Gesang

Steve Marois – Gesang

Eric Jarrin – Gitarre

Ben Landreville – Gitarre

Sebastian Piché – Bass

Alex „Grind“ Pelletier – Schlagzeug

