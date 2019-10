Evil Invaders: geben Headline Tour für März 2020 bekannt

So technisch präzise und urwüchsig brutal die Evil Invaders auch auf Platte daherkommen – stehen die Belgier auf einer Clubbühne, bekommt ihr wahnwitziger Sound zwischen Death, Thrash, Progressive und traditionellem Heavy Metal eine schweißtreibende und fesselnde Kante, die wahrlich ihresgleichen sucht. Nachdem sich die Band seit 2013 an die Spitze des Thrash Speed Metal Throns erklommen, und zwei gefeierte Studioalben und zwei EPs veröffentlicht hat, ist endlich die Zeit gekommen, das unglaubliche Live-Energielevel des Vierers in Bild und Ton festzuhalten: Das erste Live Album ( inklusive DVD ), Surge Of Insanity – Live In Antwerp 2018, ist am 04.10.2019 auf Napalm Records erschienen. Das Live Album wurde 2018 im belgischen Trix Zaal mitgeschnitten, und zeigt ein formidables Heimspiel und die Band in Höchstform: Surge Of Insanity – Live In Antwerp 2018 drückt wie hautnah in der ersten Reihe! Doch nichts geht über eine schweisstreibende Evil Invaders Show live und mittendrin im Pit, endlich hat die Band eine Headline Tour bei uns bekanntgegeben!

Frontmann Joe freut sich: ”In March 2020 we’ll be tearing up the road on our first real headline tour in Germany and The Netherlands! Get ready to be part of a full hour of insanity every night! We’ve just released our brand new Live DVD + Album, so going on tour was mandatory! Last time we were forced to cancel our tour in Germany, so our first priority was to get back with our full live show as soon as possible. The time to raise hell has finally come! Angelus Apatrida will be joining us as we descend into madness!”

Erlebt Evil Invaders, mit Support von Angelus Apatrida, live im März 2020 auf Tour:

05.03.2020 NL Groningen – Simplon

06.03.2020 NL Eindhoven – Dynamo

07.03.2020 DE Essen – Turock

08.03.2020 NL Enschede – Metropool

10.03.2020 DE Leipzig – Hellraiser

11.03.2020 DE Wiesbaden – Kesselhaus

12.03.2020 DE München – Backstage

13.03.2020 DE Berlin – Cassiopeia

14.03.2020 DE Hamburg – Headcrash

15.03.2020 DE Hanover – Café Glocksee

Tickets sind ab Freitag, den 25.10.2019 erhältlich!

Weitere Infos zu Evil Invaders auf:

www.facebook.com/evilinvaders

www.twitter.com/EvilInvadersBE

www.instagram.com/evilinvadersbe

www.napalmrecords.com