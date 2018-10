Nach ihrer Tour zum 40. Jubiläum 2017 und drei ausgewählten Shows im Mai 2018 kommen Foreigner erneut nach Deutschland. Diesmal hat die Classic Rock-Legende neben drei Orchester-Auftritten auch fünf reguläre Konzerte im Juni/Juli 2019 hierzulande bestätigt. Die Band um Gründungsmitglied Mick Jones tritt in folgenden Städten auf: in Künzelsau am 30. Juni 2019 (Carmen Würth Forum), in Flensburg am 2. Juli 2019 (Flenz Arena), in Lübeck am 3. Juli 2019 (Kulturwerft Gollan), in Büren am 4. Juli 2019 (Freigelände am Jesuitenkolleg) und in Berlin am 15. Juli 2019 (Zitadelle).

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 2. November 2018. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Dienstag, dem 30. Oktober 2018 – 10:00 Uhr können bei den Ticketanbietern CTS Eventim und MyTicket Karten im Presale gekauft werden.

Sie sind nicht nur eine der erfolgreichsten, sondern auch beständigsten Gruppen aller Zeiten und es gibt nur einige wenige Bands, die den Classic Rock in den letzten Jahrzehnten so entscheidend geprägt haben wie Foreigner. 2017 feierte die anglo-amerikanische Formation 40 Jahre seit Erscheinen ihres selbst betitelten Debütalbums, das sich allein in den USA über 5 Millionen mal verkaufte. Mit insgesamt über 80 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. Allein mit ihren Top 30-Hitsingles lässt sich ein kompletter Abend füllen, was die Band auch seit Jahrzehnten macht. Seit 1977 und dem Erscheinen ihres selbst betitelten Debüts haben sich Foreigner stets in den internationalen Charts platziert: Die weltweite Nummer 1-Single I Want To Know What Love Is (auf Agent Provocateur, 1984) steht den anderen Klassikern der Band um Gründer und Gitarrist Mick Jones in nichts nach, sie gehören bis heute zum Stamm-Repertoire jedes Classic Rock-Senders: Urgent, Cold As Ice, That Was Yesterday, Hot Blooded, Dirty White Boy, Double Vision, Head Games, Say You Will, Juke Box Hero und eben Waiting For A Girl Like You sind seit Generationen Garanten für gute Laune. Foreigners Programm schlägt seit jeher den stilistischen Bogen von hart bis weich, deshalb ist eine Foreigner-Show auch stets ein einzigartiges Feuerwerk an Hits, das für jeden Geschmack etwas bietet. Nicht umsonst hat sich die Band in den vergangenen Jahren auch schon auf reinen Heavy Metal-Festivals wie Wacken oder Bang Your Head bravourös geschlagen, genau wie sie auf Crossover-Festivals wie Night Of The Proms überzeugen konnte. Anlässlich des 40. Jahrestags des Erscheinens von Foreigner erschien 2017 zur Jubiläumstour eine extra konzipierte Best Of namens 40. Im April 2018 gelang der Band mit Foreigner with the 21st Century Orchestra & Chorus in Deutschland sogar wieder ein Top 10-Einstieg.

Der Funke der Begeisterung springt von der Bühne sofort auf das Publikum über: Gründungsmitglied Mick Jones (Gitarre), Energiebündel Kelly Hansen (Gesang), Multi-Instrumentalist Tom Gimbel (Keyboards, Gitarre, Saxophon, Querflöte), Bassist Jeff Pilson, Mike Bluestein (Keyboards), Bruce Watson (Gitarre) und Schlagzeuger Chris Frazier sind mit derselben Euphorie und demselben Spaß bei der Sache wie vor 40 Jahren. Wer ein erstklassiges Rockkonzert erleben möchte, bekommt mit Foreigner live die perfekte Vollbedienung! Viele Hits und Klassiker, präsentiert voller Spielfreude in einer energiegeladenen Rock-Show: Dafür stehen Foreigner.

Weitere Informationen unter: www.foreigneronline.com | www.rhino.com

