Goodbye June – Community Inn

Fazit

Einem guten Fingerzeig mit Magic Valley folgt ein unterstreichender zweiter Streich mit Community Inn. Das Songwriting gibt viel her, die Backvocals sorgen für Dichte. Die Arbeit an der Gitarre setzt kleine Spotlights auf dunklere Passagen, und auch die weniger druckvollen Momente, die auf den Bass verzichten müssen, haben keinen faden Beigeschmack. Um sich aus der breiten Genremasse erst mal hervorzuheben muss man was investieren, das haben Goodbye June zweifelsohne begriffen. Noch ist nicht alles Gold, was glänzt - die erste Phase als Sprungbrett genutzt, um darauf aufzubauen, kann in Nashville noch viel passieren.



Anspieltipps: Rolling Off My Tongue und Natural