Grobschnitt – Acoustic Album

Artist: Grobschnitt

Herkunft: Hagen, Deutschland

Album: Acoustic Album

Genre: Progressive Rock, Rock

Release: 13.05.2022

Spielzeit: ca. 74 Minuten

Label: Brain, Vertigo, Universal Music

Link: http://www.grobschnitt.rocks

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Saxophon – Stefan Danielak (Willi Wildschwein)

Gitarre – Gerd Kühn-Scholz (Lupo)

Gitarre, Gesang, Percussion – Nuki Danielak

Tracklist:

Wonderful Music Morning Song Drummers Dream Traum Und Wirklichkeit Vater Schmidt`s Wandertag Anywhere Snowflakes Merry Go Round Silent Movie Raintime Wir Wollen Leben Könige Der Welt Der Weg Nach Haus

Seit 2019 sind Grobschnitt wieder aktiv und stehen dieser Tage bis Ende des Jahres noch auf diversen Bühnen bei uns in der Republik. Vor wenigen Tagen haben sie zudem mit Acoustic Album was Neues herausgebracht. Vor über 50 Jahren in Hagen gegründet, eroberten sie mit ihrem progressiven Rock nicht nur nationale Rockherzen, sondern konnten auch weltweit mit ihren Stücken punkten. Die bekannteste Platte dürfte Solar Music Live sein, die immer noch hoch gehandelt wird und auch bei jungen Fans des Genres einen Platz in der Sammlung gefunden hat. Doch die Deutschen können noch mehr, was sie wieder offenbaren und mit dem neusten Output eindrucksvoll unterstreichen. Das einfache Artwork täuscht somit über den Inhalt der Platte galant hinweg. In 74 Minuten stimmen die Musiker dreizehn Akustikversionen an und hauchen diesen liebevoll Leben ein.

Die Gründung der Formation (Lupo an der Gitarre und Willi Wildschwein Sänger und ebenfalls an der Gitarre zu finden) erzeugen zusammen mit Willis Sohn Nuki (Gitarre, Gesang, Percussion) einen bislang noch nie eingeschlagenen Klangweg. Im Zeichen von warmen Melodien und einer puren Harmonie dringen die Werke butterweich in die Ohren. Lagerfeuerromantik ist neben Kaminabend-Feeling ein ganz normales Resultat des Albums, das im Fluge die Herzen der progressiven Rocker trifft. Um völlig bei den Songs aufgehen zu können, sollte man deutsche Texte mögen. Grobschnitt verarbeiten fast ausschließlich Lyrics in der Landessprache in ihrem mitreißenden Soundkorsett. Bodenständig mit einem absolut geerdeten Stefan Danielak aka Willi Wildschwein drehen sie ganz unaufgeregt ihre Runden. Beweisen haben sie noch nie jemanden was müssen, damit fangen sie auch 2022 nicht an. Acoustic Album ist der Weg, den sie gehen wollen. Wer möchte, kann auf den Zug aufspringen oder im Bahnhof stehen bleiben, um den Musikern zum Abschied zuzuwinken. Egal, ob man diese Reise der Truppe mag oder sich lieber härtere Kompositionen gewünscht hätte, krummnehmen kann man es den Musikern nicht. Die zufriedene Ausstrahlung auf den Hörer übertragen spürt man, dass sie einfach Freude haben, Songs wie Morning Song, Vater Schmidt`s Wandertag oder Silent Movie anzustimmen.