Harpyie – Blutbann

Artist: Harpyie

Herkunft: Bad Oeynhausen, Deutschland

Album: Blutbann

Spiellänge: 48:30 Minuten

Genre: Folk-Rock, Folk Metal, Mittelalter-Rock

Release: 28.01.2022

Label: Metalville / rough trade

Link: https://www.facebook.com/harpyien

Bandmitglieder:

Gesang – Aello die Windböe

Gitarre – Podargo der Schnellfliegende

Bass – Jean

Schlagzeug – Kayran der Geflügelte

Drehleier – Brian

Tracklist:

1. Blutadler

2. Angst Im Wald

3. Liebe Auf Den Ersten Biss

4. Die Geister Die Ich Rief

5. Dunkelschwarz

6. Nachtfalter

7. Verräterisches Herz

8. Fang Mich Ein

9. Wir Sind Die Nacht

10. Vampir

11. Okkult

12. Ich Glaub Dir Nicht

Noch vor ein paar Monaten kamen die Ostwestfalen Harpyie bei ihrem sechsten Album Minnewar ziemlich bunt daher, jetzt wird es wieder mittelalterlich düster und hart. Vergessen ist das zum zehnjährigen Jubiläum herausgebrachte Coveralbum. Jetzt sind sie wieder so, wie man sie kennt und haben möchte. Im Stil wieder zwischen Mittelalter-Rockballade und hartem, rhythmischem Folk-Metal. Blutbann ist bereits das siebente Album der Band, die laut Wikipedia im Genre des Folk-Rock, Folk Metal sowie im Mittelalter-Rock zu Hause sein soll.

Bereits das Coverartwork fasziniert mich. Hervorragend fotografiert von André Freitag badet eine junge, hübsche Adelige im Blute von jungen Frauen, die ihre Adern aufgeschnitten haben und am Wannenrand stehen. So ähnlich assoziiert man wohl das Geschehen um die ungarische Gräfin Elisabeth Báthory, die Anfang des 16ten Jahrhunderts für solche Szenen verantwortlich gemacht wurde. Sie soll im Blut gebadet haben, um sich ewige Jugend und Schönheit zu erhalten. Dagegen passt der Albumname Blutbann beim ersten Gedanken nicht recht dazu. Im Mittelalter war ein Blutbann die Hohe Gerichtsbarkeit über Leib und Leben. Vom Blutbann betroffene Delikte waren Mord, schwerer Diebstahl, Vergewaltigung, Totschlag, Brandstiftung und Ketzerei. Erst mit dem Wissen lässt sich der Kreis zur Gräfin schließen, die für über 650 Tote, zumeist junge Dienerinnen, verantwortlich gewesen sein soll.

Nun aber zur Musik. Textlich steht das Thema Blut im Vordergrund. Hier nehmen neben Mord auch okkulte Handlungen und die Sage um die Vampire viel Raum ein. Im musikalischen Grundgerüst erinnert das Album an die 2015er-Scheibe Freakshow. Die neuen Songs sind aber härter und „erwachsener“ geworden. Neben dem folkloremäßigen mittelalterlichen Rock fließt nicht nur eine Spur Metal in die Musik ein, das Genre Neue Deutsche Härte muss einfach als Einfluss genannt werden. Daneben sind aber auch verspielte Feinheiten, wie elektronische Intros und Passagen zu erwähnen. Natürlich erfinden Harpyie das Genre nicht neu, schauen aber über den Tellerrand und liefern so ein Album mit vielen Facetten ab. Sie liefern einen Mix aus eingängig und beschaulich sowie wuchtig und aggressiv.

Blutadler ist eigentlich ein Begriff aus der Ära der Wikinger. Der Song behandelt die toxische Beziehung zweier Menschen zueinander, bei der sich ein Part bis zum Tod aufopfert. Als Gastsängerin kommt hier Mezzosopran Alina Tavangari zum Einsatz. Die Angst Im Wald beginnt mit einer eingängigen, nahezu poppigen Melodie, während die Strophen aggressiv hart daherkommen. Der kopflose Reiter aus dem Film Sleepy Hollow wird in das Deutsche transferiert und ist nun Hesse. Es ist ein deutsches Märchen über einen unheilvollen, bösen Geist geworden. Liebe Auf Den Ersten Biss behandelt das Thema Hassliebe und nicht die Vampire, wie man im ersten Moment meinen könnte. Die Geister Die Ich Rief ist ein Song, der Parallelen zur Freakshow bietet. Ein klassischer Harpyie-Song, der streckenweise aggressiv daherkommt. Der Text beschreibt im übertragenen Sinne, dass man mit dem klarkommen muss, was man hat. Klassisches Klavier in einem Intro zu Beginn geht über in einen Metal, der an Heaven Shall Burn erinnert. Bei den Refrains jedoch fährt die Geschwindigkeit komplett herunter, um dann wieder den Bogen komplett neu aufzubauen. Textlich geht es um einen teuflischen Geist, der sich nachts auf die Brust setzt und böse Träume einflößt. Wer wäre passender als Gastsänger bei Nachtfalter gewesen, als Alexander „ASP“ Frank Spreng. Ein großartiger, etwas zu poplastiger Song um die Gemeinschaft in der schwarzen Szene. Der Song war der Erste, der als Singleauskopplung und Vorbote zum Album erschien. Verräterisches Herz basiert auf einer Geschichte von Edgar Allan Poe. Ein Mann bringt seinen Nachbarn um, aber sein Geist plagt ihn so sehr, dass er sich am Ende der Polizei stellt. Ein sehr elektroniklastiger Song. Die Synties prägen das Lied und lassen es immer härter werden. Fang Mich Ein ist sehr gesangslastig, trotzdem bleibt das Tempo hoch und die Melodie eingängig. Hier hat Sänger Aello gut zu tun, um das Feeling nicht abreißen zu lassen. Wir Sind Die Nacht ist ein Albumzwischenspiel als Übergang in das Vampierthema. Fans, die die Band über Start.Next in der Pandemie unterstützt haben, bekommen hier als Chor ihren Einsatz. Eine Anleihe aus dem Bereich des Symphonic Metal, die mit nicht einmal eineinhalb Minuten nicht stört und eine gute Sache ist. Gegen den Vampir hilft ein Pflock aus Holz. Um dieses Pfählen wird im Song gebeten. Das notwendige Handwerkszeug befindet sich in der limitierten Fanbox, sollte euch der Gute über den Weg laufen. Ein weiterer harter, aber tanzbarer Track, bei dem die Drehleier nur punktuell eingesetzt wird, denn der Song fetzt. Okkult „ballert“ ebenfalls ganz schön. Der Song wurde als Letztes geschrieben und verschmilzt die Aspekte Liebe und Tod. Spätestens hier können Anleihen aus der Neuen Deutschen Härte nicht mehr geleugnet werden. Ich Glaub Dir Nicht ist die Quotenballade und steht ganz am Ende des Albums. Sie ist melancholisch und emotional und steigert sich zum Finale. Es ist ein Song, der in die heutige Zeit passt. Getreu dem Motto „Wissen ist besser als Glauben“, soll man sich selbst ein Bild machen und Informationen hinterfragen.

Das Album ist nicht nur im üblichen digitalen Format zum Download und Stream erschienen. Neben der Digipak-CD ist von Metalville auch ein Vinyl dazu erschienen. Das limitierte Fanpaket kommt in einer hochwertigen Holzbox daher. Es enthält neben der CD eine exklusive DVD, der angesprochene Holzhammer mit Holzpflock sowie eine signierte Autogrammkarte.