Machete Dance Club: Videopremiere „First Blood“ zum Debüt-Albumrelease von „Kill The Vibe“

Heute feiert das Video zur Single First Blood des heute erscheinenden Albums Kill The Vibe von Machete Dance Club Premiere.

Die Band gestern zum heutigen Release: „3 Jahre Arbeit an dieser Platte und nun ist es soweit.

Für uns alles ist das hier Daily Work, I know aber dieses Album rauszubringen war verdammt hart und macht den morgigen Tag zu etwas, dass ich nie wieder erleben werde. Release Day eines Debütalbums.

Vielen Dank an euch alle für den Support und die Unterstützung auch zu den Singles davor. Es ist ein langer Weg und wir erreichen morgen einen Meilenstein, der vor so kurzer Zeit noch in so weiter Ferne lag. Eins ist sicher: Machete bleibt und macht keine halben Sachen.“

Zusätzlich wurde die Band „kürzlich“ zum WDR Rockpalast eingeladen und hat dort ordentlich abgerissen: