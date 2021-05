Machete Dance Club: mit ihrer Videopremiere zu „Kill The Vibe“

Machete Dance Club bringen ihre erste Single des Debüt-Albums Kill The Vibe (VÖ: Januar 2022) raus. 1 1/2 Jahre war es still um die Münchner Band, welche 2018 aus dem Nichts auftauchte und kurz darauf ihre Debüt-EP A Trip Outta Hell Into Heaven And Back veröffentlichten. 2019 folgte eine Europa-Tour (zu diesemZeitpunkt bereits die zweite) mit den Crossover-Helden Dog Eat Dog, ein Festival-Sommer und 2 weitere Touren durch die Republik (u.a mit den Killerpilzen). Vollendet wurde das Jahr 2019 mit einer eigenen Tour und einer ausverkaufte Show im Münchner Backstage. Und als es gerade richtig lief und der Schwung in 2020 mitgenommen werden sollte, wurde es still. Die Pandemie entpuppte sich als der größte Stolperstein in der Geschichte aller Kulturschaffenden und auch Machete spürten das Glas in der eigenen Hand zerbrechen. Eines war den Jungs aber seit Tag eins der Pandemie klar. Aufgeben stand nie zur Diskussion. Sie schlossen sich wieder mit Dennis Poschwatta (Guano Apes) zusammen, der schon bei der ersten EP als Produzent fungierte. Sie begaben sich ins bekannte Horus Studio in Hannover und ins Dailyhero Studio in Berlin, um an der Platte zu schrauben. Mit Sascha Carillho (Alyn) kreierten sie ihr neues Auftreten (CI/CD), mit Ivory Tower Entertainment (Label) fanden sie neue Freunde & Partner, eine Art Pandemie-Reincarnation.

Die Band hat sich dazu entschieden keinen umfangreichen Pressetext zu diesem Song zu verfassen, sondern einen offenen Brief an ihre Crew und repräsentativ an alle Crews da draußen zu schrieben.

„Die meisten von euch kennen wir nun seit unserer ersten Tour, durch Zufall, über Freunde und vor allem viel Glück. Als wir 2018 mit Machete angefangen hatten, dachten wir nicht, dass wir so schnell ein so wundervolles und funktionierendes Team haben werden. Wir selbst haben ja noch nicht einmal richtigfunktioniert – Doch ihr wart immer an unserer Seite und für uns da. Ihr alle kennt den Song Kill The Vibe und wisst, dieser wurde nicht für euch geschrieben. Viel mehr hat es euer Commitment zu Machete und leider auch die aktuelle Situation geschafft, dass dieser Song nun nur für euch ist. Ohne euch wäre die Zeit vor der Pandemie nicht möglich gewesen und mit euch an unserer Seite scheint die Zeit während und nach der Pandemie wesentlich heller und angenehmer. Wir alle hatten das musikalisch/beruflich schwierigste Jahr und wir werden alles geben, um stärker hervorzukommen. Das schulden wir nicht nur uns, sondern vor allem EUCH. We love and thank you all from the depths of our hearts//

Alex // FOH

// FOH Laura // Light

// Light Domi // Light

// Light Dan // Label

// Label Jo // Booking & Tourmanager

// Booking & Tourmanager Bommel // Sub Bass

// Sub Bass Sinah // Cam

// Cam David // Cam

// Cam Dennis P. // Producer

// Producer Dennis W. // Photo

// Photo Ferdi // FOH

// FOH Sascha // Creative Director

// Creative Director Effi // Merch Girl

// Merch Girl Jimoh // Merch Boy

// Merch Boy Attila // Tattoo Artist

this is for you.

there is no party without us//

//and there is definitively no party without you

from Munich with love,

Tobi, Leo, Phil, Chris“