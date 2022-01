Ask The Slave – Good Things Bad People

Depressiv, konfus und mit dem Schalk im Nacken agieren Ask The Slave, die ihr aktuelles Album Good Things Bad People bereits im letzten Sommer veröffentlicht haben. Über Crime Records wurde das Bollwerk aus Rockriffs und progressiven Metalklängen auf die Gesellschaft losgelassen. Auf alle Regeln der Kunst wird geschissen und das zelebriert, was die Musiker tatsächlich bewegt. In fast 50 Minuten und elf Songs überqueren sie mit ihrer Kunst nur zu gerne lange Brücken und noch tiefere Täler. Das dritte Album ist das erste Lebenszeichen, was nach elf Jahren über den Globus geschickt wird. Gesanglich wie auch instrumental werden düstere Gedanken aufgesogen und in emotionale Passagen gepresst. Weite Atmosphären sollen die teils konfusen Klangfolgen tragen und in eure Köpfe pflanzen. Gesprochene Vocals wirken gar bedrohlich, was durch die isländische Sprache noch einmal mehr verstärkt in den Ohren der Hörer klingelt. Good Things Bad People oder gute Tage schlechte Tage. Man kann bei der Truppe das Ganze noch weiterspinnen, starke Stücke und doch schwächere Momente – alles finden wir auf dem Silberling wieder. Richtig krasse Songs wie White Vigilante fallen in kleine Schlaglöcher wie beim Titeltrack Good Things Bad People, der mir persönlich gar nicht liegt. Hier permanent den Geschmack des Käufers zu treffen, erscheint absolut unmöglich. Katie Mae bittet zum Höllenritt, wirft verschiedenste Strukturen zusammen, um mit mehr als einem blauen Auge durch die Session zu kommen. Das lachende wie weinende Auge hat beim ganzen Wechsel einen Gefühlsdrehwurm, der wie ein kleiner Tornado durch die grauen Gehirnzellen fegt. Frech, wüst und irgendwie kompromisslos formen Ask The Slave kleine Stricke, um sie uns mit Eulogy oder Chain Gang heimlich um den Hals zu legen. Genie und Wahnsinn legen ein Duell auf den Plattenteller hin, der am Ende der Reise keinen Sieger kennt. Was bleibt, ist ein progressiver Henker, der je nach Belieben langsamer oder mit einem Energieüberschuss den Kopf von der Schulter trennt. Da mir gerade kein Sklave griffbereit zu Seite steht, bleiben viele Fragen offen und verklingen mit Catch 33.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Glutsucht – Urbane Dekadenz in unserem Time For Metal Release-Kalender.