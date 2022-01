Von Hertzen Brothers: kündigen Album „Red Alert In The Blue Forest“ an

Die finnischen Von Hertzen Brothers kündigen die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Red Alert In The Blue Forest für den 18. März 2022 an. Das Album wird über Doing Being Music veröffentlicht.

Von der Eröffnungssalve des Album-Openers Day Of Reckoning bis zum bewegenden Abschlusstrack Disappear There ist dies ein Album, das weitreichend und doch sehr persönlich ist. Von den ätherischen Gitarrentönen und eindringlichen Melodien des siebenminütigen Opus All Of A Sudden You’re Gone bis zum elektronischen Shanty-Feeling von Pirates Of The Raseborgian, von der Hymne The Promise mit ihrem gesungenen Refrain bis zu den sanften Wellen von Söderskär sollte man dieses Album so hören, wie man Alben hören sollte – als Gesamtwerk, als eine Reise. Die Klänge, Rhythmen und Melodien des Albums spiegeln das einzigartige Aufwachsen der Brothers wider – sowohl musikalisch als auch persönlich. Der Albumtitel Northern Lights, der die Mystik der finnischen Folklore und die Landschaft, in der sie aufgewachsen sind mit einbezieht, enthält sogar eindeutige und selten gehörte Klänge der Aurora Borealis, die von Professor Unto K. Laine eingefangen wurden. Musikalisch schwer zu kategorisieren, mit Elementen aus Rock, Folk, Progressive und Pop, ist Red Alert In The Blue Forest ein Album, dessen Bandbreite umwerfend ist.

Mikko Von Hertzen sagt: „The harmony in the Blue Forest is gone. The harmony within is being challenged. We see and feel this imbalance threatening our peaceful existence every day and are reminded of the loss caused and experienced by us humans. So, how do we deal with all the loss? We see warning signs and Red Alert lights going off everywhere but still find it hard to crystallize a constructive response to these big problems. But sometimes we find ourselves experiencing or witnessing something so beautiful and special in our lives that it forces us to do everything we can to share it through our art.

These are the themes we address on our latest release. Initially, we approached this double album as three painters in a collaborative art show, all of us plunging into the creative process separately. Joint exhibitions can often feel a bit scattered and incoherent but the standstill of the pandemic gave us the time needed to merge and polish our art and, in the end, the vision of three individuals became a vision of one.“

Von Hertzen Brothers sind Jonne, Kie and Mikko Von Hertzen.

Der Vater der Brüder, Hasse von Hertzen, spielte Anfang der sechziger Jahre Gitarre in einer Band namens The Savages und später bei The Roosters. Ihr Onkel Lasse von Hertzen war Mitglied einer bekannten skandinavischen Folkband der 1970er Jahre, Cumulus. Die Brüder wuchsen also in den reichen Musiktraditionen ihrer Heimat auf, gemischt mit einer naturnahen Erziehung (Kies Patenonkel war einer der frühen finnischen Umweltpioniere). Dies hat sie zu ihrer wunderbaren, einzigartigen Welt und musikalischen Vision geführt.

Zunächst spielten die Brüder in verschiedenen Bands, bis sie sich im Jahr 2000 zusammenfanden. Seit der Gründung der Band sind sie zu einer der wichtigsten und einflussreichsten Rockbands in ihrem Heimatland geworden, und eine der wenigen Bands, die erfolgreich auf andere Märkte in Europa und darüber hinaus vorgedrungen sind. Red Alert In The Blue Forest ist das erste Album der Band seit dem hochgelobten War Is Over aus dem Jahr 2017 und das insgesamt achte Album der Band (darunter drei Nummer-1-Alben in Finnland). Die Band hat 2012 ein Greatest Hits-Album veröffentlicht. Red Alert In The Blue Forest ist ein Album, mit dem sie ihre musikalische Vision an ein breiteres Publikum verbreiten möchten.