Sturle Dagsland: am 05.02.2021 erschien das neue Album s/t

Sturle Dagsland ist ein hochangesehener Künstler aus Norwegen, der sich in keine Genreschublade einzuordnen ist. Zusammen mit seinem Bruder Sjur kreiert er ausdrucksstarke, sich stetig verändernde Soundscapes, die von ätherisch-schön bis zu wild und halsbrecherisch das ganze Gefühlsspektrum abdecken. Das neue Album beweist dies mit seiner vielschichtigen, detailverliebten Instrumentation, Dagslands abenteuerlichen Vocal-Exkursen, urwüchsiger Stimmung und engelsgleichen Pop-Melodien.

Die neue Single Dreaming ist in einer ätherischen Klanglandschaft beheimatet und stellt Sturles atemberaubende Stimme schwebenden Sounds und zarten Akustikgitarren gegenüber. Während vorherige Singles wie Kusanagi und Waif Raum für wilde Sound-Exkursionen boten, bildet Dreaming den Grundstein für die ruhigeren Klänge, die das Bruderpaar erforscht. Sturle in seinen eigenen Worten: „The first idea of „Dreaming“ came to life during a stay at a lighthouse on a sparsely populated island in the North Sea. While composing the first draft of „Dreaming“ we experimented with a combination of different orchestral instruments in the brass, woodwind, and string family in tandem with South American flutes, soft acoustic guitars, and an underlying atmospheric soundscape. It transitions and drifts between folk music and submersed choirs drained in reverb and tranquility.“

Das Debütalbum wurde hauptsächlich im eigenen Studio der Brüder in ihrer Heimatstadt Stavanger aufgenommen. Verschiedene Aufnahmen, die an unterschiedlichen Orten in Europa gemacht wurden sind ebenso in den Prozess miteingeflossen – die Landschaften haben die Musik inspiriert, so Dagsland. Abgelegene Hütten in Norwegen, Industriebauten in Russland, Schiffe der sowjetischen Marine, Gesang von Schlittenhunden in Grönland, ein Leuchtturm auf einer kleinen Insel der Nordsee…all das, und noch einiges mehr ist auf dem Album verewigt.

Die Brüder tourten ausgiebig auf Festivals in der ganzen Welt, wie SXSW, Fusion, Iceland Airwaves, Asia World Music, Sim Sao Paulo, CMW, Sled Island, Tallinn Music Week, H2O, Monkeyweek und anderen.

Ungezähmt, ausdrucksstark und idiosynkratisch sind Begriffe, die man im Bezug auf Sturle Dagsland immer wieder hören wird. Nicht umsonst wird er als einer der innovativsten und aufregendsten Künstler Norwegens bezeichnet – das Album erschien am 5. Februar 2021.

